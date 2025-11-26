Εισηγμένες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων εννεαμήνου

Αξιοσημείωτη άνοδο λειτουργικών αποτελεσμάτων και καθαρών κερδών εμφάνισαν σε αθροιστική βάση οι 35 εισηγμένες εταιρείες που μέχρι σήμερα έχουν προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία τους κατά το πρώτο φετινό εννεάμηνο.

Ειδικότερα, οι επτά τράπεζες που διαπραγματεύονται στο ΧΑ (βλέπε στοιχεία πρώτου παρατιθέμενου πίνακα) αύξησαν τη συνολική τους κερδοφορία από τα 3,657 δισ. στα 4,01 δισ. ευρώ (κυρίως λόγω της συμβολής της Crediabank), ενώ οι 28 μη τραπεζικές εισηγμένες (στοιχεία δεύτερου παρατιθέμενου πίνακα) εμφάνισαν υψηλότερο EBITDA κατά 12,2% (από τα 6,96 στα 7,8 δισ. ευρώ) και βελτιωμένη καθαρή κερδοφορία κατά 31% (από τα 2,359 στα 3,092 δισ. ευρώ).

Συνολικά, οι 35 εισηγμένες παρουσίασαν καθαρή κερδοφορία ύψους 7,1 δισ. ευρώ, υψηλότερη κατά 18% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Από τις 35 αυτές εταιρείες, οι 24 βελτίωσαν την «κάτω γραμμή» των αποτελεσμάτων τους (άνοδος κερδών ή μείωση ζημιών) και οι 11 την επιδείνωσαν (πτώση κερδών ή διεύρυνση ζημιών).

Στα αξιοσημείωτα επίσης των αποτελεσμάτων συγκαταλέγονται οι σαφώς βελτιωμένες επιδόσεις των δύο διυλιστηρίων (φέτος δεν επαναλήφθηκαν οι περυσινές έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις), της ΔΕΗ, του ομίλου Viohalco (Cenergy και ElvalHalcor), του ΟΠΑΠ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, άλλων εταιρειών όπως η Sarantis, η Fourlis, η Ideal, η Quest, ο ΟΛΠ, η Παπουτσάνης, η Revoil, καθώς και η συνεχιζόμενη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των ΑΕΕΑΠ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η γενικότερη εικόνα από τα μέχρι τώρα δημοσιευθέντα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου είναι θετική καθώς:

Είναι βελτιωμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή.

Στα προαναφερθέντα κέρδη ύψους 7,1 δισ. ευρώ του εννεαμήνου δεν έχουν συμπεριληφθεί οι επιδόσεις πολλών δεκάδων εισηγμένων εταιρειών , αρκετές εκ των οποίων είναι μεγάλου μεγέθους (π.χ. Coca-Cola HBC, Metlen, Jumbo, Viohalco, Prodea, Καρέλιας, Πλαστικά Κρήτης, ΟΛΘ, κ.λπ.).

Προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ότι στο σύνολο του φετινού δωδεκαμήνου, τα εταιρικά κέρδη θα «πιάσουν» ή και -πολύ πιθανόν- θα ξεπεράσουν τα αντίστοιχα περυσινά (11,5 δισ. ευρώ), πράγμα που είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση στις αρχές της χρονιάς, λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων του 2024, αλλά και της συρρίκνωσης των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων στις τράπεζες. Μια επανάληψη των περυσινών κερδών θα οδηγούσε με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ΧΑ (143,2 δισ., σύμφωνα με το κλείσιμο της 25ης Νοεμβρίου 2025) σε ένα μέσο δείκτη P/E 12,45, καθώς και σε μια μέση μερισματική απόδοση 4,1%, με δεδομένο ότι το σύνολο των χρηματικών διανομών θα κλείσει φέτος κοντά στα 5,9 δισ. ευρώ (4,2 δισ. το 2024).

Είναι προφανές ότι στην πολύ πιθανή περίπτωση που τα φετινά κέρδη υπερβούν τα 11,5 δισ. ευρώ (περυσινή επίδοση), τότε το μέσο P/E της αγοράς θα υποχωρήσει κάτω από την προαναφερθείσα τιμή του 12,45.