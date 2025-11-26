Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα €14,6 για την Autohellas

Η Autohellas έχει διατηρήσει ισχυρή δυναμική στον κύκλο εργασιών της σε όλες τις βασικές δραστηριότητές της, παρά το ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον, συνεχίζοντας να κερδίζει μερίδιο σε κρίσιμους τομείς, σημειώνει η Eurobank Equities σε ανάλυση για την εισηγμένη με την οποία δίνει τιμή-στόχο τα 14,6 ευρώ και σύσταση «αγορά».

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε προσαρμόσει ελαφρώς τις προβλέψεις μας για το 2025, αντανακλώντας τη χαμηλή περίοδο στις διεθνείς ενοικιάσεις και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό τόσο στις ελληνικές ενοικιάσεις όσο και στην Autotrade, σημειώνει. Ταυτόχρονα, η κερδοφορία παραμένει περιορισμένη λόγω υψηλών αποσβέσεων που συνδέονται με ένα πιο ακριβό μίγμα στόλου. Προβλέπουμε πλέον έσοδα από ενοικιάσεις για το 2025 ύψους €501 εκατ. (+5,7% ετησίως) και έσοδα από την Autotrade ύψους €534 εκατ. (+4,4% ετησίως), οδηγώντας τις πωλήσεις του Ομίλου στα €1.035 εκατ. (+5% ετησίως).

Το EBITDA αναμένεται να αυξηθεί ευθυγραμμισμένο με τα έσοδα, φτάνοντας τα €291 εκατ. (+4,6% ετησίως), αν και η αύξηση κατά περίπου 14% των Αποσβέσεων και Εξόδων Απομείωσης οδηγεί σε εκτίμηση EBIT ύψους €115 εκατ. (-7% ετησίως) και καθαρό κέρδος €76,1 εκατ., μειωμένο κατά 10% ετησίως και 7% κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψή μας.