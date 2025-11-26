JP Morgan: Ανεβάζει στα €20,50 την τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ μπαίνει σε νέα φάση επιτάχυνσης, σύμφωνα με την JP Morgan, η οποία ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 20,50 ευρώ (από 18,50 ευρώ προηγουμένως) ενώ διατηρεί σύσταση «οverweight».

Στην έκθεση ο οίκος βλέπει μια εταιρεία που «μεγαλώνει με σταθερότητα», στηριζόμενη σε έναν συνδυασμό ρυθμισμένης ανάπτυξης, ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας και σημαντικών επενδύσεων σε ΑΠΕ και δίκτυα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η παρουσίαση του Capital Markets Day, όπου η εισηγμένη επιβεβαίωσε την κορυφαία δυναμική κερδοφορίας της. Η παραγωγική βάση της ΔEΗ αναμένεται να μετασχηματιστεί έως το 2028, με υπερδιπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ σε περίπου 12,7 GW και πλήρη απολιγνιτοποίηση μέχρι το τέλος του 2026.

Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις στα δίκτυα -όπως αποτυπώνονται σε διάγραμμα του report- αναμένεται να αυξήσουν το RAB κατά περίπου 5% ετησίως έως το 2028, ενισχύοντας τον σταθερό πυλώνα κερδοφορίας.

Η JP Morgan υπογραμμίζει ότι τα 10,1 δισ. ευρώ επενδύσεων για την περίοδο 2026-2028 θα είναι κατά κύριο λόγο αυτοχρηματοδοτούμενα, καθώς η λειτουργική κερδοφορία και οι ταμειακές ροές επαρκούν για να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Στο γράφημα της σελίδας 6, η εικόνα του FCF δείχνει καθαρά ότι η εταιρεία στοχεύει σε διατήρηση του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA κάτω από 3,5 φορές έως το 2028.

Οι νέες εκτιμήσεις της JP Morgan ανεβάζουν το EBITDA του 2026 στα 2,423 δισ. ευρώ (+4,4% έναντι πριν) και τα καθαρά κέρδη στα 694 εκατ. ευρώ (+16,5%). Η εισηγμένη εμφανίζει επίσης έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης EPS στην Ευρώπη, με CAGR 27% για την περίοδο 2025-2028, ενώ διαπραγματεύεται σε P/E 2026 μόλις 9,4 φορές, σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 2.

Τέλος, η προοπτική συμμετοχής στα data centers, μια ευκαιρία που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στον οδηγό της εταιρείας, θεωρείται από τον οίκο μια δυνητική πηγή πρόσθετης αξίας. Με βάση όλα τα παραπάνω, η JP Morgan βλέπει ελκυστική σχέση ρίσκου-ανταμοιβής και ξεκάθαρο ορατό δρόμο για EBITDA άνω των 3,2 δισ. ευρώ έως το 2030.