Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, η Netinfo Plc, η Petrolina (Holdings), Public Ltd, η Ellinas Finance Public Company Ltd, η Top Kinisis Travel Public Ltd και η Athantic Insurance Company Plc Ltd.

Roadshow του ΧΑΚ στην Αθήνα, παρουσιάσεις από επτά εισηγμένες

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 14:40

Το ΧΑΚ, στo πλαίσιo των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για προβολή της χρηματιστηριακής αγοράς της Κύπρου και της διεθνούς εικόνας των εισηγμένων εταιρειών του, διοργανώνει ένα ενδιαφέρον και σημαντικό Road Show στην Αθήνα.

Το Road Show, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30 – 14:30 στα Κεντρικά Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και το παρακολουθήσουν.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν με ομιλία τους ο Πρόεδρος του ΧΑΚ κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου κ. Γιώργος Θεοχαρίδης.

Στο Road-Show θα γίνει παρουσίαση της Κυπριακής χρηματιστηριακής αγοράς και των εξελίξεων στο ΧΑΚ, ενώ σ’ αυτό θα λάβουν μέρος 7 εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους και τα νέα σχέδια τους. Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, η Netinfo Plc, η Petrolina (Holdings) Public Ltd, η Ellinas Finance Public Company Ltd, η Top Kinisis Travel Public Ltd και η Athantic Insurance Company Plc Ltd.

Κατά τη διάρκεια του Road-Show, έχουν διευθετηθεί παράλληλα να γίνουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one business meetings) των εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΚ με θεσμικούς επενδυτές, με αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων κι’ άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς της Ελλάδας.

 

