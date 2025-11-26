#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μοτοδυναμική: Δωρέαν διάθεση 3.700 ιδίων μετοχών σε στέλεχος

Πλέον η Εταιρία κατέχει συνολικά 809.668 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,69% του συνόλου των μετοχών της.

Μοτοδυναμική: Δωρέαν διάθεση 3.700 ιδίων μετοχών σε στέλεχος

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 18:50

Η  «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση και σύμφωνα με τους όρους της από 12.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 30.07.2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, την 20.11.2025 διέθεσε δωρεάν, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, σε στέλεχος της ίδιας που ειδικώς αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, συνολικά 3.700 ίδιες μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου), συνολικής αξίας €9.842,00, η οποία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €2,66 της 19.11.2025.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές, που διατέθηκαν δωρεάν στο ανωτέρω στέλεχος, χωρίς υποχρέωση διακράτησης, αποκτήθηκαν από την Εταιρία δυνάμει των από 26.06.2020, 16.06.2022 και 23.05.2024 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020, 06.07.2022 και 11.06.2024, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου,, με μέση τιμή κτήσης €2,6366 ανά μετοχή.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρία κατέχει συνολικά 809.668 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,69% του συνόλου των μετοχών της.

