ΕΧΑΕ: Μηδένισε τη θέση της η Sand Grove, με 9,15% η Praude Asset Management

Η SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 25.11.2025 ενημέρωσε ότι μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων διαχειρίζεται ως επενδυτικός διαχειριστής ή διακριτικός υπο-σύμβουλος, λόγω της αφαίρεσης των 4.086.833 equity swaps με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής (tender event) στις 24.11.2025, από τις 24.11.2025 έχει μηδενική (0%) θέση στην Εταιρεία.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατείχε τη θέση, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Sand Grove (Cayman) LP, • Sand Grove Capital Intermediate Ltd • Sand Grove Capital management LLP

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

• Στις 19 Νοεμβρίου, η EURONEXT NV ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025, οι μέτοχοι προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα συνολικά 42.953.405 Μετοχές της ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX που αριθμούν 57.850.000, εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών, ή 71,18% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX (60.348.000) συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών.

• Στις 19 Νοεμβρίου, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED ενημέρωσε την Εταιρεία ότι ελέγχει έμμεσα το 9,15% του συνολικού αριθμού (60.348.000) των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.