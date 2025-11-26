#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Μηδένισε τη θέση της η Sand Grove, με 9,15% η Praude Asset Management

Στις 19 Νοεμβρίου, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED ενημέρωσε την EXAE ότι ελέγχει έμμεσα το 9,15% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΕΧΑΕ: Μηδένισε τη θέση της η Sand Grove, με 9,15% η Praude Asset Management

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 20:04

Η SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT, Inc. με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 25.11.2025 ενημέρωσε ότι μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων διαχειρίζεται ως επενδυτικός διαχειριστής ή διακριτικός υπο-σύμβουλος, λόγω της αφαίρεσης των 4.086.833 equity swaps με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής (tender event) στις 24.11.2025, από τις 24.11.2025 έχει μηδενική (0%) θέση στην Εταιρεία.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατείχε τη θέση, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Sand Grove (Cayman) LP, • Sand Grove Capital Intermediate Ltd • Sand Grove Capital management LLP

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

• Στις 19 Νοεμβρίου, η EURONEXT NV ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2025, οι μέτοχοι προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα συνολικά 42.953.405 Μετοχές της ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX που αριθμούν 57.850.000, εξαιρουμένων των 2.498.000 ιδίων μετοχών, ή 71,18% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX (60.348.000) συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών.

• Στις 19 Νοεμβρίου, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED ενημέρωσε την Εταιρεία ότι ελέγχει έμμεσα το 9,15% του συνολικού αριθμού (60.348.000) των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΧΑΕ: Διπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Euronext-ΕΧΑΕ: Το deal και τα ανοιχτά μέτωπα της αγοράς

Euronext: «Ναι» στη Δημόσια Πρόταση για ΕΧΑΕ είπε το 74,25%

Euronext: Σάρωσε η Δημόσια Πρόταση με αποδοχή στο 73%

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο