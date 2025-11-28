Eurobank-Εθνική: Τα σήματα που στέλνουν τεχνική εικόνα και θεμελιώδη

Πολύ κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών διαμορφώνονται οι τιμές των μετοχών της Eurobank και της Εθνικής Tράπεζας, καθώς η σταθεροποίηση των τελευταίων συνεδριάσεων έχει οδηγήσει τις πρώτες σε κεφαλαιοποίηση τραπεζικές μετοχές στα 3,5 ευρώ και τα 13,5 ευρώ, αντίστοιχα.

Οι κεφαλαιοποιήσεις έχουν ανέβει στα 12,8 δισ. ευρώ για τη Eurobank έναντι 12,4 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, με τη διαφορά να έχει «κλείσει» σημαντικά στο τελευταίο διάστημα. Οι τίτλοι της Eurobank τελούν υπό διαπραγμάτευση, τη δεδομένη χρονική στιγμή, σε 1,5 φορές τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (P/TBV) για φέτος, με discount 5% σε σχέση με τους ομολόγους της στην Ευρώπη και με premium 15% σε σχέση με αυτούς στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας είναι διαπραγματεύσιμη με 1,4 φορές τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (P/TBV) για το 2026.

Οι δύο τράπεζες τελούν υπό διαπραγμάτευση με πολλαπλασιαστές κερδών 8,2 φορές για τη Eurobank και 9,7 φορές για την Εθνική Τράπεζα για το 2026. Οι μερισματικές αποδόσεις των δύο τραπεζών για το 2026 εκτιμώνται σε 5,3% τόσο για τη Eurobank, όσο και για την ΕΤΕ.

H μέση τιμή-στόχος των αναλυτών για τη μετοχή της Eurobank, βάσει της Factset, είναι τα 3,99 ευρώ, με ανοδικό περιθώριο στο 15% και μέση σύσταση «αγορά».

Για την Εθνική, η μέση τιμή των αναλυτών για το 2025 τοποθετείται στα 14,25 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 5% και επίσης σύσταση «αγορά».

Η τεχνική εικόνα των δύο τίτλων

Η τεχνική εικόνα και των δύο τραπεζών είναι ανοδική σε εβδομαδιαίο, αλλά και σε ημερήσιο χρονικό ορίζοντα η τάση είναι πιο ουδέτερη-ανοδική. Το μόνο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι αν θα υπάρξει ένα year-end ράλι τιμών ή οι πιο «δύσκολες» συνθήκες στο εξωτερικό μπορεί να προκαλέσουν ένα ισχυρό πτωτικό κύμα.

Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται στο επίπεδο των 13,5 ευρώ και μπορεί να κινηθεί προς τα πρόσφατα υψηλά. Η τιμή της μετοχής της ΕΤΕ έχει την πρώτη στήριξη στα 12,64 ευρώ.

Στην τιμή της μετοχής έχει σίγουρα επιδράσει η διάθεση για τις τράπεζες στην ευρωπαϊκή, αγορά αλλά και τα αποτελέσματα της για το τρίτο τρίμηνο. Οι επόμενες τιμές με σημασία για τη μετοχή της ΕΤΕ είναι τα 13,5 ευρώ και έπειτα τα 15 ευρώ, ενώ η στήριξη στην τρέχουσα ανοδική κίνηση είναι τα 11,80 - 12 ευρώ ανά μετοχή.

Το διάγραμμα της Εθνικής Tράπεζας

Η Eurobank, από την πλευρά της, κινείται κοντά στο υψηλότερο σημείο για φέτος και πάνω από τα 3,4 ευρώ. Ειδικά για τη μετοχή της, σε μια πιο βραχυπρόθεσμη ματιά, έχει ισχυρή στήριξη στην περιοχή του 3-3,20 ευρώ.

Η περιοχή γύρω στα 2,80 ευρώ είναι κρίσιμη στην αγορά για την ανοδική συνέχεια. Οι αισιόδοξοι εκτιμούν ότι τα τρέχοντα επίπεδα παραμένουν ελκυστικά και σύντομα θα αποτελέσουν μακροπρόθεσμη στήριξη για τη μετοχή. Στη συνέχεια, εκτός από τα 3,65 ευρώ ως αντίσταση, o τίτλος έχει ως αντίσταση τα 4,10 - 4,20 ευρώ.

Το διάγραμμα της Eurobank

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.