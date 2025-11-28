#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η διακοπή επηρέασε τις συναλλαγές όλων των futures και options στο Globex. Σταμάτησε και η πλατφόρμα συναλλάγματος EBS markets λόγω τεχνικού προβλήματος.

Πρόβλημα με την ψύξη στα data center της CME σταματά το trading

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 07:28

Ο χρηματιστηριακός φορέας CME Group ανακοίνωσε σήμερα ότι διέκοψε τις συναλλαγές σε νομίσματα, futures μετοχών και εμπορεύματα λόγω προβλήματος ψύξης στα data centers της, με αποτέλεσμα να «παγώσουν» σημαντικοί δείκτες αναφοράς της αγοράς, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Λόγω προβλήματος ψύξης στα κέντρα δεδομένων CyrusOne, οι αγορές μας έχουν προς το παρόν διακοπεί», ανέφερε η CME σε δήλωσή της. «To support εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος στο άμεσο μέλλον και θα ενημερώσει τους πελάτες για τις λεπτομέρειες πριν από το άνοιγμα, μόλις αυτές είναι διαθέσιμες».

Η ανακοίνωση του CME ανέφερε ότι η πλατφόρμα συναλλάγματος EBS markets επίσης σταμάτησε λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι traders δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν από το CME λίγο πριν τις 03:00 GMT για τη διακοπή, η οποία επηρέασε τις συναλλαγές όλων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης στο Globex.

