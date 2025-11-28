#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Alpha Bank: Στα 0,0460660169 ανά μετοχή το καθαρό προσωρινό μέρισμα

Το ποσό προκύπτει από την αφαίρεση του φόρου και των ιδίων μετοχών της τράπεζας.

Alpha Bank: Στα 0,0460660169 ανά μετοχή το καθαρό προσωρινό μέρισμα

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 10:53

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η «Τράπεζα» ή «Alpha Bank”),σε συνέχεια της από 29.9.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025, ανακοινώνει ότι το μεικτό ποσό ανά μετοχή διαμορφώνεται πλέον σε 0,0484905441 Ευρώ, εξαιρουμένων των 18.152.737 ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι το ποσό του προσωρινού μερίσματος υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου (5% επί του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει).

Ως εκ τούτου, το καταβλητέο καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά για τη διαχειριστική χρήση 2025 προς τους Μετόχους μετά την ως άνω παρακράτηση φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα ανέρχεται σε Ευρώ 0,0460660169 ανά μετοχή.

Το συνολικό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται συνολικά σε Ευρώ 111.388.046,88, όπως αρχικά είχε γνωστοποιηθεί στην από 29.9.2025 ανακοίνωση της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Μετόχων της Τράπεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 210 343 6721 (κ. Δημήτριος Γ. Βογιατζής).

