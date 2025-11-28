#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών η μετοχή της Interlife

H τιμή κλεισίματος της μετοχής ήταν στα 5,78 ευρώ την ημέρα ανακοίνωσης των αλλαγών, καθιστώντας το ύψος της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας στα 107.322.531,36 ευρώ. Διεγράφη από τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης.

Στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών η μετοχή της Interlife

Δημοσιεύθηκε: 28 Νοεμβρίου 2025 - 11:16

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX Group) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών ΧΑ για την περίοδο Μάιος – Οκτώβριος 2025 την Τετάρτη 26/11/2025.

Συγκεκριμένα, η INTERLIFE εισήχθη στον Γενικό Δείκτη Τιμών Χ.Α. (ΓΔ) και στον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. (ΣΑΓΔ), ενώ διαγράφηκε από τον Δείκτη Τιμών Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ (ΑΤΗΕΧ_SCI).

Οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025. Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το ATHEX Group, ο Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ αποτελεί τον κύριο Δείκτη Αναφοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχεδιασμένος να παρακολουθεί την απόδοση 60 εταιρειών με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή κλεισίματος της μετοχής της INTERLIFE (ΙΝΛΙΦ) ήταν στα 5,78 ευρώ την ημέρα ανακοίνωσης των αλλαγών, καθιστώντας το ύψος της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας στα 107.322.531,36 ευρώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Interlife: Αυξημένη 7,55% η παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο

Interlife: Συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025

ΧΑ: Οι 42 εισηγμένες που θα συμμετάσχουν στο Roadshow του Λονδίνου

ΣΕΔ: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος παρουσιάσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια για το 2025

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο