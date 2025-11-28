Coca-Cola HBC: Η κορυφαία επιλογή της Deutsche Bank για το 2026

Σε μια αγορά ποτών που πέρασε άλλη μία δύσκολη χρονιά, η Deutsche Bank ξεχωρίζει λίγες μόνο εταιρείες ως πραγματικά ποιοτικές επενδυτικές περιπτώσεις για το 2026 και η Coca-Cola HBC (CCH) τοποθετείται στην κορυφή της λίστας.

Σύμφωνα με τον οίκο, η CCH διαθέτει τον καλύτερο συνδυασμό ισχυρής ιστορικής επίδοσης, χαμηλού ρίσκου εκτιμήσεων και ελκυστικής αποτίμησης, αποτελώντας μία από τις κορυφαίες επιλογές για το νέο έτος, μαζί με τις Coca Cola Europacific Partners και Carlsberg. Η τιμή-στόχος για τη μετοχή μειώνεται ελαφρώς στις 44,70 λίρες από 44,85 λίρες πριν, με σύσταση «αγορά» (σ.σ. σε 51,04 ευρώ από 51,21 ευρώ πριν). Το περιθώριο ανόδου είναι της τάξεως του 20%.

Η Deutsche Bank υπογραμμίζει ότι η CCH έχει το καλύτερο track record σκληρού νομίσματος (hard currency) στις ευρωπαϊκές εταιρείες τροφίμων & ποτών: η μετοχή έχει αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή σε ευρώ κατά 91% από το 2019, ενώ έχει επιτύχει μέσο οργανικό ρυθμό αύξησης πωλήσεων 10,8% και παράλληλη βελτίωση περιθωρίου λειτουργικού κέρδους κατά 70 μ.β. την ίδια περίοδο .

Η CCH αποτελεί, μάλιστα, μία από τις μόλις δύο εταιρείες στον ευρωπαϊκό κλάδο ποτών που κατάφεραν να αυξήσουν τις εκτιμήσεις για τα EPS μέσα στο 2025, κάτι που εξηγεί και την υπεραπόδοση της μετοχής έναντι του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του οίκου.

Το μεγάλο στοίχημα: η εξαγορά της CCBA

Κεντρικό στοιχείο για την Deutsche Bank αποτελεί η επικείμενη εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), την οποία χαρακτηρίζει ως μετασχηματιστική:

δίνει πρόσβαση σε αγορές με υψηλή πληθυσμιακή ανάπτυξη,

σε χώρες με χαμηλή κατανάλωση αναψυκτικών ανά κάτοικο,

ενώ αναμένεται να προσθέσει περίπου 100 μ.β. στον οργανικό ρυθμό αύξησης εσόδων του ομίλου.

Παράλληλα, η συναλλαγή μειώνει κατά περίπου 500 μ.β. την έκθεση της CCH σε Ρωσία και Ουκρανία, περιορίζοντας έναν από τους βασικούς εξωγενείς κινδύνους του χαρτοφυλακίου της.

Παρά το ιστορικό ανάπτυξης και την προοπτική επιτάχυνσης μετά την ένταξη της CCBA, η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 15 φορές για το 2026, δηλαδή σε έκπτωση 21% περίπου έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου καταναλωτικών αγαθών. Η Deutsche Bank θεωρεί ότι η CCH αξίζει premium, όχι discount, δεδομένου του προφίλ ανάπτυξης και της γεωγραφικής διαφοροποίησης που διαθέτει.

Γιατί είναι «top pick»

Με βάση τις εκτιμήσεις της Deutsche Bank, η CCH ξεχωρίζει χάρη: