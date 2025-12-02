BofA: Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στο 2026 με ισχυρή ορμή, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της BofA, η οποία διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο και αυξάνει τις τιμές-στόχους και για τις τέσσερις συστημικές.

Ο οίκος βλέπει διψήφια ετήσια αύξηση κερδών μέχρι το 2028, συνεχή βελτίωση ROTE και αποτιμήσεις που παραμένουν φθηνές συγκριτικά με την Ευρώπη, παρότι οι επιδόσεις συγκλίνουν με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκών τραπεζών.

Οι νέες τιμές-στόχοι της BofA

Eurobank - Buy - Νέα τιμή-στόχος: €4,86 (από €4,64) με περιθώριο ανόδου 43%

Τράπεζα Πειραιώς - Buy - Νέα τιμή-στόχος: €8,85 (από €8,01) με περιθώριο ανόδου 25%

Alpha Βank - Buy - Νέα τιμή-στόχος: €4,12 (από €3,90) με περιθώριο ανόδου 17%

Εθνική Τράπεζα - Neutral - Νέα τιμή-στόχος: €13,88 (από €13,04) με περιθώριο ανόδου 3%

Η Eurobank αναδεικνύεται top pick, χάρη στο υψηλότερο ROTE στην Ελλάδα (18,1% για το 2027) και στη διαφοροποίηση σε Κύπρο και Βουλγαρία, καθώς και στη δυναμική από τη Eurolife και την Ελληνική Τράπεζα.

Η Τράπεζα Πειραιώς κερδίζει νέο rerating χάρη στη σταθερή βελτίωση ποιότητας ενεργητικού, την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και τον ηγετικό ρόλο σε δανεισμό και προμήθειες.

Η Alpha ευνοείται από την εξαγορά της Astro Bank και τη συνεργασία με UniCredit, ενώ η ΕΤΕ παραμένει ισχυρή αλλά με περιορισμένα περιθώρια έκπληξης βραχυπρόθεσμα αφού η επενδυτική υπόθεση εξαρτάται από την αξιοποίηση του μεγάλου κεφαλαιακού «μαξιλαριού».

Γιατί παραμένει θετική η BofA

Ο κλάδος εμφανίζει διψήφια αύξηση EPS κάθε έτος 2026-2028, με μοχλό τη σταθερή αύξηση NII, τις υψηλότερες προμήθειες και τη συνεχή μείωση CoR.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπεραποδίδει στην Ευρωζώνη σε ανάπτυξη, με το επενδυτικό κενό να διατηρείται μεγάλο και τον εταιρικό δανεισμό να παραμένει ο βασικός οδηγός.

Οι τράπεζες μπαίνουν σε φάση αύξησης διανομών: σύμφωνα με την BofA, τα payouts μπορούν να αυξηθούν σημαντικά ως το 2028, με την ΕΤΕ να αγγίζει ακόμη και το 90%.

Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές: για το 2027 ο μέσος όρος είναι 7,7 φορές κέρδη και 1,1 φορές P/TBV, χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρότι οι αποδόσεις κεφαλαίου συγκλίνουν.

Το βασικό μήνυμα της BofA είναι ξεκάθαρο: ο κύκλος ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες δεν έχει ολοκληρωθεί. Η τριετία που ακολουθεί συνδυάζει ανάπτυξη, βελτίωση ποιότητας κεφαλαίου, ενίσχυση διανομών και αποτιμήσεις που ακόμη ενσωματώνουν «έκπτωση». Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank παραμένει η κορυφαία επιλογή, ενώ Alpha και Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζουν να προσφέρουν ισχυρή προοπτική rerating.