Τιμή-στόχο τα €7 δίνει η Euroxx στην Qualco

Ξεκινάμε την κάλυψη της Qualco Group με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 7 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που αντανακλά δυναμική ανόδου 25,2%, γράφει η Euroxx στην πρώτη της ανάλυση για τη μετοχή.

Η Qualco είναι ένας κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας και λύσεων στην Ελλάδα, προσφέροντας υποστήριξη σε ολόκληρο τον κύκλο πίστωσης τόσο για τον τραπεζικό όσο και για τον μη τραπεζικό τομέα. Κατά την άποψή μας, η Qualco παρουσιάζει μια σταθερή ιστορία ανάπτυξης. Στις εκτιμήσεις μας για το 2026, η Qualco συναλλάσσεται σε πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 8,7x, το οποίο υποδηλώνει discount 32% έναντι των ομοειδών εταιρειών, γράφει.

Αναμένουμε η Qualco να καταγράψει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) εσόδων περίπου 14% και προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 13% για την περίοδο 2025-2028, σημειώνει η χρηματιστηριακή. Η Qualco συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η απόδοσή της αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της επέκτασης στον τομέα των ΤΠΕ.

Δεδομένου ότι η Qualco έχει αποδείξει την ικανότητά της σε εξαγορές που δημιουργούν αξία, αναμένουμε η ανάπτυξη να υποστηριχθεί από περαιτέρω συμπληρωματικές εξαγορές στον χώρο του λογισμικού. Η Qualco σχεδιάζει να διαθέσει το 50% των καθαρών εσόδων από τη δημόσια προσφορά σε στρατηγικές εξαγορές για να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της, καθώς και τη διεθνή και εγχώρια παρουσία της.