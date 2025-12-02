#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η θυγατρική της ΓΕΚ Τέρνα διατήρησε αμετάβλητα τα τιμολόγια για το Δεκέμβριο.

Οι τιμές ρεύματος από την Ηρων για το Δεκέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 11:50

Ο πάροχος, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρεί το Δεκέμβριο τις τιμές αμετάβλητες, ίδιες με τις χαμηλές τιμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, το «πράσινο τιμολόγιο» του Ήρων αναμένεται να παραμείνει από τα χαμηλότερα της αγοράς, σημειώνει ανακοίνωση της εταιρείας

Παράλληλα, προσφέρει πολύ ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, με το 18μηνο συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX να παραμένει κάτω από τα 9,5 λεπτά την κιλοβατώρα, εξασφαλίζοντας χαμηλή & σταθερή τιμή αυτόν, αλλά και τον επόμενο χειμώνα.

Τέλος, το κυμαινόμενο πρόγραμμα HΡΩΝ YELLOW ONE παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και το Δεκέμβριο 2025.

