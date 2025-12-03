Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως στην έκδοση ομολογιακού της Aktor ως 140 εκατ. ευρώ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Επιτροπή ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου.

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 17:44

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1073η/3.12.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 140.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα αντλήσει έως 140 εκατ. ευρώ από την έκδοση. 

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρεία «VIRTUO TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2017/1945 και τα οριζόμενα στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε.) 2017/1943, ως προς την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών υπ’ αριθ.1 (λήψη και διαβίβαση εντολών) και υπ’ αρ. 2 (εκτέλεση εντολών) του Τμήματος Α΄ και των παρεπόμενων υπηρεσιών υπ’ αρ. 1 (φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών) και υπ’ αρ. 4 (υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος) του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 4 και 9 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

Τη χορήγηση άδειας σύστασης του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, με την επωνυμία «APOLIS – ALTERNATIVES SELECT ΟΕΕ», έγκριση του Κανονισμού του, του Θεματοφύλακα και της εταιρείας «IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.» (LEI: 213800WBLTVLFX5HGK92), ως εταιρείας διαχείρισης του Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 56 του ν. 4706/2020.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 4.000 στον κ. Κουβαρά Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΒΑΞ Α.Ε, λόγω παράβασης των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 καθώς και της περ. (α) της παρ. 1 σε συνδυασμό με τις παρ. 2, 6, 7 και 8, του ιδίου άρθρου, λόγω διενέργειας συναλλαγών αγοράς μετοχών της εν λόγω εταιρίας μέσα στην κλειστή περίοδο των 30 ημερολογιακών ημερών πριν από την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2024.

 

