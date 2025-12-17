Eurobank Equities: Ανεβάζει στα €16 τον πήχη για τη μετοχή της Aegean

Έχουμε μετρίως μειώσει την πρόβλεψή μας για τα έσοδα της Aegean το 2025 σε €1,84 δισ. (+3,8% ετησίως) και την εκτίμηση για τα καθαρά κέρδη κατά περίπου 2% σε €139 εκατ. (+7% ετησίως), σημειώνει η Eurobank Equities σε ανάλυση για τη μετοχή της αεροπορικής εταιρείας, για την οποία διατηρεί σύσταση «αγορά» και ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 16 ευρώ από 15,6 ευρώ προηγουμένως.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί παράλληλα σταθερό τόσο τον δείκτη πληρότητας (load factor) στο 82,5% όσο και την πρόβλεψη για EBITDA (€422 εκατ., +4% ετησίως).

Στο εννεάμηνο, η Αegean κατέγραψε αύξηση EBITDA +8% (€357 εκατ.) επί 4% υψηλότερων εσόδων (€1,43 δισ.), υποβοηθούμενη από τη μείωση του κόστους καυσίμων ανά μονάδα και ελαφρώς θετική αύξηση του yield (περίπου +0,7% ετησίως), που υπερκάλυψε αρκετούς αρνητικούς παράγοντες (παραμονή στόλου στο έδαφος, εντάσεις στη Μέση Ανατολή). Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13% ετησίως στα €148 εκατ., επωφελούμενα από κέρδη συναλλαγματικών διαφορών. Ταυτόχρονα, η παραγωγή ταμειακών ροών παρέμεινε ισχυρή, με καθαρή εισροή €73 εκατ. (καθαρό χρέος μειωμένο σε €589 εκατ.).

Κοιτάζοντας μπροστά, αναθεωρούμε το πλαίσιο 2026-27 για να ενσωματώσουμε πιθανές καθυστερήσεις παραδόσεων, τάσεις ζήτησης και σαφέστερη εικόνα κόστους. Μεταφέρουμε μέρος της χωρητικότητας στο 2027, καθώς υποθέτουμε κάποιες καθυστερήσεις παραδόσεων Airbus, ενώ προβλέπουμε αύξηση επιβατών μεσαίας έως υψηλής μονοψήφιας ποσοστιαίας κλίμακας και αυξάνουμε ελαφρώς τον δείκτη πληρότητας σε περίπου 83%.

Διατηρούμε τις μέσες τιμές εισιτηρίων σταθερές πέραν του 2025 και συνεχίζουμε να υποθέτουμε ήπια πτώση του yield το 2026.

Η τιμή-στόχος 12 μηνών καθορίζεται σε €16/μετοχή (έναντι €15,6 προηγουμένως), υπονοώντας περίπου 10x πολλαπλασιαστή P/E για το 2026. Αυτό αντικατοπτρίζει premium έναντι των μέσων ομοειδών εταιρειών.