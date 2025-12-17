Morgan Stanley: Το νέο στοίχημα για τις ελληνικές μετοχές

Η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές αλλάζει σταδιακά χαρακτήρα. Από μια αγορά που αντιμετωπιζόταν κυρίως μέσα από το πρίσμα της κρίσης και της ανάκαμψης, περνά πλέον σε μια φάση επανατοποθέτησης, όπου το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει πρόοδος, αλλά πώς αυτή αποτιμάται και ποιοι επενδυτές θα την «αγκαλιάσουν».

Στο ετήσιο report της Morgan Stanley για το 2026, η Ελλάδα τοποθετείται ξεκάθαρα σε αυτή τη μεταβατική ζώνη, ανάμεσα στις αναδυόμενες και τις ανεπτυγμένες αγορές, με τις ελληνικές μετοχές να αποκτούν εκ νέου στρατηγική σημασία.

Όπως καταγράφει το report, η Ελλάδα παραμένει σε μεγάλο βαθμό εκτός του βασικού ραντάρ των επενδυτών ανεπτυγμένων αγορών, την ώρα που στους δείκτες αναδυόμενων αγορών είναι ήδη έντονα υπερσταθμισμένη.

Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο: μια αγορά που έχει ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις και πολιτική σταθερότητα, αλλά δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ευρεία επενδυτική συμμετοχή από τον λεγόμενο «σκληρό πυρήνα» των ευρωπαϊκών χαρτοφυλακίων.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μεταβολή παίζουν οι δείκτες. Η απόφαση της FTSE για αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά με εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2026 λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ενώ η STOXX επανεξετάζει την ένταξη της χώρας στη λίστα παρακολούθησης για αντίστοιχη αναβάθμιση. Παράλληλα, η MSCI ενδέχεται να ανοίξει επίσημη διαβούλευση για μελλοντική αλλαγή καθεστώτος. Για τη Morgan Stanley, οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν μόνο τεχνική σημασία, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά το ποιοι επενδυτές θα στραφούν στην ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια.

Η μακροοικονομική εικόνα αποτελεί βασικό επιχείρημα υπέρ της Ελλάδας. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα συνεχίσει να κινείται περίπου στο διπλάσιο του ρυθμού της Ευρωζώνης, με αιχμή τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένουν καθοριστικοί, όχι μόνο λόγω του ύψους τους αλλά και λόγω της χρονικής υστέρησης στην απορρόφηση, η οποία δημιουργεί ένα «μαξιλάρι» επενδυτικής δραστηριότητας που εκτείνεται πέραν του 2026. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, περιορίζει τον κίνδυνο απότομης επιβράδυνσης όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί τυπικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο πολιτικό περιβάλλον. Η σταθερότητα και η δυνατότητα εφαρμογής μιας συνεκτικής μεταρρυθμιστικής πολιτικής διαφοροποιούν την Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει έντονη. Σε συνδυασμό με τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη και τη σταθερότητα του νομίσματος, το πλαίσιο αυτό ενισχύει τη θεσμική αξιοπιστία της χώρας στα μάτια των επενδυτών.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η εικόνα παραμένει μικτή αλλά ελκυστική. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα έχουν ήδη συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με την ευρωπαϊκή περιφέρεια, όμως οι μετοχές, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, εξακολουθούν να εμφανίζουν περιθώρια σύγκλισης. Το κόστος ιδίων κεφαλαίων έχει υποχωρήσει αισθητά, χωρίς αυτό να έχει αποτυπωθεί πλήρως στις τιμές, στοιχείο που αφήνει χώρο για περαιτέρω επαναξιολόγηση της αγοράς.

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει το κεντρικό σημείο αναφοράς. Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο εξυγίανσης των ισολογισμών τους, με τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα και τη διανομή μερισμάτων να έχει επανεκκινήσει. Παράλληλα, οι προοπτικές ανάπτυξης στηρίζονται κυρίως στην εταιρική πίστη, αλλά και στη διεύρυνση δραστηριοτήτων όπως η διαχείριση περιουσίας και οι ασφαλιστικές εργασίες. Για τον οίκο, οι τράπεζες αποτελούν τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο έκθεσης στην ελληνική επενδυτική ιστορία.

Η Morgan Stanley δεν αγνοεί τους κινδύνους. Μια μελλοντική αναβάθμιση από την MSCI θα μετέφερε την Ελλάδα σε δείκτες όπου η στάθμιση είναι μικρότερη, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες πιέσεις από ανακατατάξεις χαρτοφυλακίων. Ωστόσο, το report εκτιμά ότι το 2026 οι θετικές δυνάμεις -ανάπτυξη, επενδύσεις, πολιτική σταθερότητα και αποτιμήσεις- υπερισχύουν αυτών των τεχνικών κινδύνων.