Χρυσή λίρα: Σταθερά πωλητές οι Ελληνες, «ταύροι» οι επενδυτικοί οίκοι

Ενώ ο χρυσός δεν έχει κουραστεί να καταγράφει συνεχόμενα νέα ιστορικά υψηλά, έστω και με βραχυχρόνιες διορθώσεις και οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι συναγωνίζονται ποιος θα δώσει την υψηλότερη τιμή – στόχο, οι Έλληνες επενδυτές παραμένουν σταθερά στην πλευρά των πωλητών, όσον αφορά τις χρυσές λίρες, καθώς η χαώδης διαφορά που διατηρεί μεταξύ αγοράς και πώλησης η Τράπεζα Ελλάδος (πλησιάζει τα 150 ευρώ ανά λίρα), τους “απαγορεύει” κάθε σκέψη έστω και καθυστερημένης τοποθέτησης, σε Χρυσό φυσικής μορφής.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το η.δ.τ. της 7/1/2026 η ΤτΕ αγόραζε την Χρυσή Λίρα στα 864,45 ευρώ και την πουλούσε στα 1012,78 ευρώ. Από την άλλη και σύμφωνα με στοιχεία της TτΕ, στο τέταρτο τρίμηνο 2025, οι ιδιώτες αγόρασαν από την Κεντρική Τράπεζα μόλις 2.164 χρυσές λίρες, ενώ πούλησαν προς την TτΕ 8.029 χρυσές λίρες.

Στο σύνολο του 2025, οι πωλήσεις χρυσών λιρών από την TτΕ προς ιδιώτες έφθασαν τις 7.563, ενώ οι αγορές της TτΕ από ιδιώτες έφτασαν τις 40.031 χρυσές λίρες.

“Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας επέκτεινε τις αγορές Χρυσού για 14ο διαδοχικό μήνα. Ο Χρυσός που κατέχει η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας αυξήθηκε κατά 30.000 ουγκιές τον περασμένο μήνα. Κάτι που ανεβάζει τις συνολικές αγορές από τον Νοέμβριο του 2024, όταν ξεκίνησε ο τρέχων αγοραστικός κύκλος, σε περίπου 1,35 εκατ. ουγκιές, ή 42 τόνους”, επισημαίνει το Bloomberg.

Το πραγματικό εύρος των αγορών της PBOC παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς πολυάριθμες εκτιμήσεις τοποθετούν τις πραγματικές αγορές υψηλότερα. Η Goldman Sachs εκτίμησε ότι η Κίνα πρόσθεσε 15 τόνους χρυσού στα αποθέματά της τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με μόλις περίπου 1 τόνο χρυσού που ανέφερε επίσημα η Χώρα.

“Οι Κεντρικές Τράπεζες αγόρασαν στα τέλη του 2025 τόσο χρυσό, όσο τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους”, σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού. Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη ζήτηση του Επίσημου Τομέα ως βασικό πυλώνα στήριξης των τιμών του χρυσού, καθώς οι χώρες συνεχίζουν να βλέπουν τη ράβδο ως αντιστάθμισμα έναντι του δολαρίου.

Η Bank of America Global Research ανέβασε την πρόβλεψή της για το 2026 στα $5.000 ανά ουγκιά. Όπως επισημαίνει, “η αυξημένη επενδυτική ζήτηση, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις μεγάλες οικονομίες αποτελούν βασικούς μοχλούς περαιτέρω ανόδου”.

Η HSBC αναφέρει ότι, “υπό το βάρος γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων, η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να προσεγγίσει τα $5.000 ανά ουγκιά, ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2026”, ενώ η Societe Generale εξετάζει ένα σενάριο επίτευξης αυτού του ορίου, έως το τέλος του έτους.

Η JP Morgan αναμένει αγορές από Κεντρικές Τράπεζες ύψους περίπου 755 τόνων κατά το 2026. Αν και ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με προηγούμενα έτη, θα μπορούσαν παρ’ όλα αυτά να ωθήσουν τις τιμές προς τα $6.000 έως το 2028.