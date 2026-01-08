#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2% από την Optima Bank

Από 12 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου προσφέρει νέα προθεσμιακή κατάθεση για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με διάρκεια 3, 6 ή 12 μήνες. Ποιο είναι το επιτόκιο.

Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2% από την Optima Bank

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιανουαρίου 2026 - 11:18

Η Optima bank ξεκινά την καινούργια χρονιά με μια νέα προθεσμιακή κατάθεση, σχεδιασμένη να προσφέρει στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις πελάτες, τις πιο ανταγωνιστικές αποδόσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

Συνεπής στη στρατηγική της να προσφέρει διαχρονικά υψηλές αποδόσεις, ανταμείβοντας τους πελάτες για την εμπιστοσύνη τους, η τράπεζα παρουσιάζει το νέο προϊόν, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά για νέα κεφάλαια, τόσο από νέους όσο και από υφιστάμενους πελάτες. Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας προθεσμιακής κατάθεσης είναι:

Διάρκεια: 3, 6 ή 12 μήνες

Επιτόκια (ετησιοποιημένα):

  • 1,90% για ποσά από €50.000 έως €200.000
  • 2,00% για ποσά άνω των €200.000

Μηνιαίος εκτοκισμός.

Η νέα αυτή πρόταση ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της Optima bank να προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν ελκυστική απόδοση, απλότητα και ευελιξία για τους πελάτες της, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Head of Products & Marketing της Optima bank κ. Αλέξανδρος Βλαγκούλης σημείωσε σχετικά: "Στην Optima bank σχεδιάζουμε προϊόντα που προσφέρουν πραγματική αξία στους πελάτες μας. Η νέα προθεσμιακή κατάθεση αποτυπώνει τη φιλοσοφία μας, συνδυάζοντας το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς με απλότητα και ευελιξία. Με την ίδια αφοσίωση συνεχίζουμε να προσφέρουμε κορυφαίες καταθετικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας.’’

