Πόσο συμφέρουν τώρα οι επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα

Με άνετη υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (20/2/206) η δημόσια εγγραφή της Capital Clean Energy Carriers, μέσω της οποίας η ναυτιλιακή εταιρεία του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη «σήκωσε» από το Χρηματιστήριο της Αθήνας 250 εκατ. ευρώ για επτά χρόνια, έναντι επιτοκίου 3,75% (από αυτά, το 100 εκατ. θα εξοφλήσουν την πρώτη ομολογιακή έκδοση της CPLP, ύψους 150 εκατ. ευρώ).

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα:

Από τα μέσα του 2023 έως σήμερα, μέσω της αγοράς εταιρικών ομολόγων του ΧΑ έχουν αντληθεί συνολικά 2,57 δισ. ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει τις λήψεις παλαιότερων εκδόσεων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Το σύνολο των εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων έχει σκαρφαλώσει στα επτά δισ. ευρώ, ενώ σήμερα βρίσκονται σε ισχύ 23 εκδόσεις συνολικού ύψους γύρω στα πέντε δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς παράγοντες, αναμένεται να δούμε και άλλες ομολογιακές εκδόσεις το 2026, με πρώτη να θεωρείται αυτή της Premia Properties (γύρω στα 150 εκατ. ευρώ, ίσως και πριν το Πάσχα).

«Η συγκυρία είναι η καλύτερη δυνατή για όσες εταιρείες επιθυμούν να εκδώσουν εταιρικά ομόλογα» υποστηρίζει γνωστός χρηματιστής, συμπληρώνοντας:

«Όπως δείχνουν τα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα ρίξει κι’ άλλο τα επιτόκια μέσα στη φετινή χρονιά -από το 3% του 2024 βρίσκονται πλέον στο 2%- ενώ η όποια επόμενη κίνηση της ΕΚΤ μάλλον προς τα πάνω θα κοιτάζει, παρά προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, οι εταιρείες έχουν κάθε λόγο να κλειδώσουν με τρέχον κόστος χρηματοδότησης δανειακά κεφάλαια για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορούν και γι’ αυτό οι εκδόσεις είναι συνήθως επταετούς διάρκειας».

Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων δώδεκα μηνών, μια εταιρεία με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα μπορεί να δανειστεί σε επταετή βάση με ετήσιο κουπόνι που κυμαίνεται μεταξύ του 3,5% και του 4% (συντελεστής φορολόγησης 5%), όταν η αφορολόγητη απόδοση (yield) των ελληνικών κρατικών χρεογράφων δεκαετούς διάρκειας κυμαίνεται γύρω στο 3,3%.

Το βασικό όμως ερώτημα που τίθεται είναι το αν η περίοδος αυτή που ευνοεί τις εταιρείες στο να εκδώσουν νέα ομόλογα, συμφέρει παράλληλα και τους αποταμιευτές στο να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες εκδόσεις.

Σύμφωνα με διευθύνοντα σύμβουλο γνωστής ΑΕΔΑΚ, «οι αποταμιευτές αυτή την περίοδο βρίσκονται στη γωνία. Τα τραπεζικά επιτόκια είναι οριακά και προβλέπεται να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα για αρκετά ακόμη χρόνια.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες βρίσκεται μόλις γύρω στο 60%-65% και οι όποιες αυξημένες δανειοδοτήσεις τους καλύπτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πρόσθετες καταθέσεις που εισρέουν στα ταμεία τους. Με το ΑΕΠ να αυξάνεται με ονομαστικούς όρους κατά 5% ετησίως, γύρω στα δέκα «φρέσκα» δισ. ευρώ κάθε χρόνο προστίθενται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων, με ένα σημαντικό κομμάτι τους να αυξάνει τις καταθέσεις.

Η ουσία είναι πως με τα καταθετικά επιτόκια να είναι οριακά και τις αποδόσεις των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου να υπολείπονται του 2% (για ποσά έως 15.000 ευρώ), η προσφορά αποδόσεων από τα εταιρικά ομόλογα που υπερβαίνουν το 3%, ή και το 3,5% δεν μπορούν παρά να αποτελούν δέλεαρ, έστω και αν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις συνεπάγονται και κάποιο ρίσκο».