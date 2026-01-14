#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Helleniq Energy: Στις 26 Ιανουαρίου η καταβολή προσωρινού μερίσματος €0,20/μετοχή

Την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης στο ως άνω μέρισμα.

Δημοσιεύθηκε: 14 Ιανουαρίου 2026 - 17:41

Αναφορικά με την διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία»), ύψους €0,20 ανά μετοχή, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 13.11.2025 συνεδρίασή του, υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης στο ως άνω μέρισμα.

Δικαιούχοι της διανομής είναι όσοι μέτοχοι εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την εκκαθάριση της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026 (Ημερομηνία Καταγραφής), με ημερομηνία καταβολής τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026.

