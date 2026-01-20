#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Πάνω από 35% το upside για τη Motor Oil, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις της χρηματιστηριακής. Οι εκτιμήσεις για τα περιθώρια διύλισης. Οι νέες τιμές-στόχοι.

Αναβαθμίζει Helleniq Energy, προτιμά Motor Oil η Pantelakis

Δημοσιεύθηκε: 20 Ιανουαρίου 2026 - 13:23

Σε αναβάθμιση της σύστασης για τη Helleniq Energy σε overweight προχωρά η Pantelakis Securities, θέτοντας τιμή-στόχο στα 10 ευρώ (από 9,2 ευρώ), με το σχετικό upside από τα τρέχοντα επίπεδα να κινείται στο 16%. 

Ωστόσο, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι προτιμώμενη μετοχή από τον κλάδο των διυλιστηρίων παραμένει η Motor Oil, για την οποία διατηρεί σύσταση overweight, με την τιμή-στόχο να ανεβαίνει στα 40 ευρώ (από 31,7 ευρώ), περίπου 36% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής. 

Οπως επισημαίνει η Pantelakis, τα περιθώρια διύλισης σημείωσαν ράλι το τρίτο τρίμηνο πέρυσι, το οποίο επιταχύνθηκε περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο, μετά και τις αμερικανικές κυρώσεις στη Ρωσία, αγγίζοντας τα 20 δολάρια το βαρέλι. 

Τα περιθώρια διύλισης αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένα, καθώς τα αποθέματα παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, τη στιγμή που οι συνεχιζόμενες διαταραχές στην αγορά λόγω Ρωσίας συνεχίζουν να περιορίζουν τη διυλισμένη προσφορά. 

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα περιθώρια της Helleniq Energy για το σύνολο της περυσινής χρήσης αναμένεται να διαμορφωθούν στα 16,8 δολάρια το βαρέλι (στα 20,5 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο), προτού υποχωρήσουν σε μέση τιμή 14,9 δολάρια και 13,9 δολάρια το βαρέλι το 2026 και το 2027 αντίστοιχα. 

Το περιθώριο της Mοtor Oil προβλέπεται στα 13 δολάρια το βαρέλι για το σύνολο του 2025 και στα 21 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, για να εξομαλυνθούν στα 15,3 δολάρια και τα 14,2 δολάρια το 2026 και το 2027. 

Ως εκ τούτου, η χρηματιστηριακή προχωρά σε μεγάλη αναβάθμιση των προβλέψεων για τα EBITDA της Helleniq Energy κατά 55%, 11% και 2% και της Mοtor Oil κατά 49%, 34% και 22% την περίοδο 2025-27 αντίστοιχα.

Και οι δυο εισηγμένες αναμένεται να εμφανίσουν EBITDA 1,2 δισ. ευρώ το 2025 και ενώ προβλέπεται να μετριαστούν ως το 2027, θα παραμείνουν πάνω από το όριο του 1 δισ. ευρώ, επισημαίνει η Pantelakis. 

 

 

