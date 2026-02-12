Alpha Finance – AXIA Research: Τιμή-στόχος €10,90 για την Κύπρου

Οι Alpha Finance και AXIA Research αυξάνουν την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Κύπρου στα €10,90 ανά μετοχή από €9,40 προηγουμένως και επαναλαμβάνουν τη σύσταση «Αγορά», ενσωματώνοντας στις εκτιμήσεις τους τη βελτιωμένη κερδοφορία και την αυξανόμενη ορατότητα ως προς την αξιοποίησή του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η τράπεζα διατηρεί ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (CET1 20,5%), χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 50% και υψηλή κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ο συνδυασμός αυτός παρέχει σημαντική ευελιξία τόσο για την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου όσο και για την ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Στο μοντέλο τους ενσωματώνουν ευνοϊκότερη πορεία στο κόστος καταθέσεων, ισχυρότερη συμβολή των προμηθειών και των ασφαλιστικών εργασιών και συγκρατημένη αύξηση λειτουργικών δαπανών. Ως αποτέλεσμα αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις για καθαρά έσοδα από τόκους και κέρδη προ προβλέψεων, εκτιμώντας ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) θα διαμορφωθεί άνω του 15% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε επίπεδο αποτίμησης, θεωρείται ότι η μετοχή διατηρεί περιθώριο επαναξιολόγησης, καθώς αποτιμάται σε περίπου 1,5 φορές P/TBV και 9,4 φορές P/E για το 2026, με δυνητική συνολική απόδοση κοντά στο 18% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Τέλος, οι Alpha Finance – AXIA Research σημειώνουν ότι η παρουσίαση της στρατηγικής του ομίλου στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ορατότητα γύρω από την πορεία της κερδοφορίας.