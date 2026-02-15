Χρηματιστήριο: Τα κρίσιμα στοιχεία για τη συνεδρίαση της Δευτέρας

Mε την Wall Street να αργεί αύριο, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται, σχεδόν αποκλειστικά στην διαχείριση της κατάστασης στα ευρωπαϊκά.

Aπό διαφορετική βάση εκκίνησης στις αγορές του ευρωνότου από τις αντίστοιχες του Βορρά, καθώς το «σάρωμα» της Παρασκευής παρέσυρε αισθητά χαμηλότερα τους δείκτες σε Μαδρίτη (ΙΒΕΧ) και Μιλάνο (ΜΙΒ) επηρεάζοντας ανάλογα και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κάτι το μίνι ξεπούλημα που είχε προηγηθεί σε μετοχές κολοσσών τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης (11-12/2) στη Νέα Υόρκη, κάτι η αναδιάταξη θέσεων από την πλευρά επενδυτικών τραπεζών/ομίλων λ.χ. BlackRock, συνδυαστικά με την υπεραπόδοση του Ιανουαρίου, ενεργοποιήθηκε το μίνι sell off.

Συνοπτικά λόγοι και αφορμές αναφέρονται στο σχετικό θέμα (γιατί “βούτηξε" το Χρηματιστήριο), με συνέπεια την ισχυρή διόρθωση του Γενικού Δείκτη στις 2.288,83 (-2,80%) βάζοντας τέρμα στο σερί των οκτώ εβδομάδων με άνοδο. Στο 7,93% η μεταβολή για τον ΓΔ, από την αρχή του 2026- τεχνικά οι traders θα δοκιμασθούν στην περιοχή των 2.880 μονάδων, όπου η πιο κοντινή στήριξη (για intraday).

Oπως σημειώνεται σχετικά «κλειδί» παραμένει η αναβάθμιση σε developed market από MSCI/FTSE Russell εντός του έτους (σχετική έκθεση της JP Morgan για τις εισροές και τις εκροές σε μετοχές της ελληνικής αγοράς) διαδικασία που θέλει τον χρόνο της, και κατά πάσα βεβαιότητα δεν εξαντλείται στις επόμενες δύο εβδομάδες του Φεβρουαρίου («κλείσιμο» την Παρασκευή 27/2) συνεκτιμώντας την αργία της προσεχούς (Καθαράς) Δευτέρας.

Κύριος λόγος της εκτεταμένης διόρθωσης της Παρασκευής, συνδυαστικά η «ρηχότητα» της αγοράς, ο τραπεζοβαρής χαρακτήρας, η καταλυτική έκθεση σε ξένους (και «ξένους») διαχειριστές. Το έως 25% που είχε «τρέξει» ο τραπεζικός κλάδος -μέχρι τις 2.859,37 της Τετάρτης (4/2) ήταν το δέλεαρ που δύσκολα θα άφηνε ανεπηρέαστο ένα σημαντικό μέρος της κοινότητας.

Οπως σημειώναμε όλο το προηγούμενο διάστημα το profit taking ξεκίνησε από τις τράπεζες με την αρχή να γίνεται από την συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ακολούθησε το profit warning από την διοίκηση της Metlen Energy & Metals για να βαρύνει το κλίμα σε ευρύ τμήμα της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, καθώς ο όμιλος είναι ο πρώτος σε συναλλαγές και θέσεις ξένων οίκων μετά το «καρέ» των συστημικών.

Με την αποτίμηση των εισηγμένων να πλησιάζει τα συνολικά 165 δισ. ευρώ, κατέστη διακριτή η αναντιστοιχία χρηματιστηριακής αξίας-υψηλότερων απαιτήσεων σε όρους κερδοφορίας όσο και σε ορατότητα, πειστικότητα εκτέλεσης τους.

Κοινός τόπος, από τις πρώτες κιόλας συνεδριάσεις του Φεβρουαρίου, πως οι αποτιμήσεις που μεγεθύνθηκαν στην διάρκεια του January Effect θα έπρεπε να «τιμολογηθούν» εύλογα, ότι για την συνέχιση του ανοδικού σερί (των οκτώ εβδομάδων) θα απαιτούνταν νέα «καύσιμα».

Αντ' αυτών, αρχικά η περίπτωση της Metlen -εντός- σχεδόν άμεσα το φυσιολογικό «ξεφούσκωμα» των techs, AI giants, κ.τλ. στην Wall Street συν το κύμα ρευστοποιήσεων σε μετοχές ευρωπαϊκών τραπεζών συνδυαστικά με την αναδιάταξη θέσεων δημιούργησαν τα νέα (χαμηλότερα ) δεδομένα.

Πλέον η αποτίμηση των εισηγμένων διαμορφώνεται στα 157,3 δισ. μέγεθος που βάσει των αποτελεσμάτων 2025- κυρίως όμως των προοπτικών 2026- υπολογίζεται ότι το fair value της είναι από τα 150 δισ. (στο διορθωτικό ενδεχόμενο) έως τα 165 δισ. (στο ανοδικό ενδεχόμενο). Σε αυτό το εύρος αρνητικές/θετικές ειδήσεις επηρεάζουν άμεσα- σχεδόν αντανακλαστικά- επιχειρηματικά μεγέθη όπως η Metlen Energy & Metals, TITAN Cement ή η Coca Cola HBC.

Πλέον, μεταβλητότητα και ρίσκο έχουν αυξηθεί, όπως και ο βαθμός διαφοροποίησης επί μέρους επιχειρήσεων ανάλογα με το πρόσημο του ισολογισμού, την αξιοπιστία τους στην κοινότητα, την προοπτική μεγέθυνσης (ή όχι).

Κυρίαρχη εκτίμηση στην κοινότητα πως, ο Φεβρουάριος θα είναι ο μήνας οπότε θα ξεκαθαρίσει η... ήρα από το σιτάρι, όπου θα φανεί -σε γενικές γραμμές- ποια είναι η «καθαρή» επίπτωση στους τραπεζικούς ομίλους από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τον βαθμό εμπιστοσύνης των ξένων στο εγχώριο σύστημα- καθώς ανά τακτά διαστήματα προκύπτουν, άλλοτε η δις έκτακτη φορολόγηση κερδών (διύλιση), άλλοτε μία νομική απόφαση που ανατρέπει το επενδυτικό status, ποιος ξέρει «αύριο» τι άλλο λ.χ. πολιτικών εξελίξεων.

Η κυβέρνηση μπορεί να επιχειρεί να αποδομήσει τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους της, όπως σημειώνει ο Φίλιππος Πανταζής- πλην όμως όσο δεν επιλύονται βασικά προβλήματα (σταθερά η ακρίβεια σε ρόλο...αξιωματικής αντιπολίτευσης) τόσο η ρευστότητα (και στο πολιτικό μέτωπο) θα συντηρείται.

Κλάδος-κλειδί ο τραπεζικός, που παρά το ηχηρό μείον 4,02% της Παρασκευής (και το μείον 6,41% σε διάστημα εβδομάδας) εξακολουθεί να αποφέρει 14,79% από την αρχή του 2026. Τεράστια η απόκλιση και σε περίοδο 52 εβδομάδων, με τον ΔΤΡ στο συν 81,36% σε σχέση με το 8,43% του EuroStoxx Banks.

Την ερχόμενη Πέμπτη η Fed δημοσιεύει τα πρακτικά, απ' όπου θα φανεί προς τα που κινούνται τα μέλη της, με κατ' αρχήν ορόσημο την συνεδρίαση της 17-18 Μαρτίου.

Για το ΧΑ θα συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα 2025 που ανακοινώνονται -Τράπεζα Κύπρου -πριν την έναρξη της συνεδρίασης την Τετάρτη, ΕΧΑΕ (μετά την λήξη) συνεκτιμώντας πως βασικός λόγος για το συν 7,91% της Coca Cola HBC- την τελευταία εβδομάδα ήταν τα μεγέθη και οι προοπτικές. Στα 53,50 ευρώ με ιστορικό υψηλό τα 54,40 ευρώ, αποτίμηση στα όρια των 20 δισ. ευρώ για τον όμιλο που εκ του αποτελέσματος- φάνηκε να κερδίζει το στοίχημα long επενδυτών.

Από την τεχνική πλευρά, όπως «μετρά» ο Μάνος Χατζηδάκης κατά την πτωτική συνεδρίαση της Παρασκευής, δημιουργήθηκε εκ νέου καθοδικό χάσμα τιμών στην περιοχή 2.348–2.334 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη.

Περιοχή τιμών που, λογίζεται ως βραχυπρόθεσμη αντίσταση.