Τι αποκαλύπτει η τεχνική ανάλυση για τις μετοχές Κύπρου και Optima

Παρά την αρνητική χθεσινή συνεδρίαση, η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο παραμένει ανθεκτική, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την Τράπεζα Κύπρου και την Optima Bank, οι οποίες διατηρούν ισχυρές ανοδικές τάσεις. Το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και οι προβλέψεις για υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων λειτουργούν ως βασικοί καταλύτες.

Από τις αρχές του έτους, η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου καταγράφει άνοδο περίπου +19% και της Optima +28%, υπεραποδίδοντας αισθητά έναντι της αγοράς και του Γενικού Δείκτη. Ενδεχόμενες βραχυπρόθεσμες εκροές από δείκτες FTSE ή MSCI, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τίτλους μικρότερης κεφαλαιοποίησης, εκτιμάται ότι δύνανται να αντισταθμιστούν από εισροές μέσω άλλων δεικτών ή θεματικών χαρτοφυλακίων όπως δείκτες Stoxx.

Η Optima Bank, από τις πιο πρόσφατες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έκλεισε στα 9,70 ευρώ, πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό των 9,86 ευρώ. Η άνοδος υπερβαίνει το +200% από τα χαμηλά του 2024, στην περιοχή 3 με 4 ευρώ, ενώ η πρόσφατη επιτάχυνση αντανακλά τη ζήτηση για μικρότερες τραπεζικές μετοχές στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς. Παρά τις θετικές εκτιμήσεις, η τρέχουσα τιμή έχει ήδη υπερβεί τον μέσο δωδεκάμηνο στόχο των 8,92 ευρώ, σύμφωνα με τρεις αναλυτές, στοιχείο που αυξάνει τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμης διόρθωσης.

Σε τεχνικό επίπεδο, η ημερήσια εικόνα παραμένει καθαρά ανοδική. Μετά από πολυμηνιαία συσσώρευση στην περιοχή 4 με 6 ευρώ την περίοδο 2024-2025, καταγράφηκε ανοδική διάσπαση που εξελίχθηκε σε σταθερό ανοδικό κανάλι από τα μέσα του 2025. Η δομή χαρακτηρίζεται από διαδοχικά υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά, ενώ στις αρχές του 2026 η κίνηση επιταχύνθηκε με αυξημένους όγκους, ένδειξη συμμετοχής ισχυρότερων χαρτοφυλακίων.

Οι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι ενισχύουν το θετικό σενάριο. Ο EMA20 κινείται πέριξ των 9,20 ευρώ, ο EMA55 στα 8,35 ευρώ και ο EMA200 στα 7,89 ευρώ, σε πλήρη ανοδική διάταξη, λειτουργώντας ως δυναμικές στηρίξεις. Η άμεση στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη 9,20 με 9,30 ευρώ, ενώ ισχυρότερη βάση διαμορφώνεται μεταξύ 8,35 και 8,80 ευρώ.

Αντίσταση καταγράφεται στα 9,70 με 9,80 ευρώ, δηλαδή στα ιστορικά υψηλά, με επόμενη ζώνη στόχου τα 10 με 10,50 ευρώ. Το βασικό σενάριο παραμένει ανοδικό, με πιθανή βραχυπρόθεσμη εκτόνωση προς 9,00 με 9,20 ευρώ και επαναφορά της κίνησης προς 10 με 11 ευρώ, εφόσον διατηρηθούν οι εισροές. Διόρθωση της τάξης του 8% με 10% προς 8,50 ευρώ δεν μπορεί να αποκλειστεί, με τεχνικό όριο ακύρωσης κάτω από τα 8,35 ευρώ.

Αντίστοιχα, η Τράπεζα Κύπρου έχει καταγράψει εντυπωσιακή ανάκαμψη από τα χαμηλά των 4 με 5 ευρώ την περίοδο 2024-2025, με την άνοδο να αγγίζει περίπου το +150%. Η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών στα αποτελέσματα του 2025 εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως βάση για πιθανές αναβαθμίσεις εκτιμήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, ο μέσος στόχος τιμής διαμορφώνεται στα 10,25 ευρώ, βάσει δέκα αναλυτών, με εύρος από 7,40 έως 11,40 ευρώ και εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου περί το 10%.

Στο ημερήσιο διάγραμμα, η μετοχή έχει αντιστρέψει την πολυετή πτωτική τάση από τα ιστορικά χαμηλά των 2 με 3 ευρώ το 2023-2024, με την καθοριστική διάσπαση της ζώνης 6 με 7 ευρώ το 2025 να σηματοδοτεί τη μετάβαση σε καθαρό ανοδικό κανάλι. Η κίνηση είναι πιο μετρημένη σε σχέση με άλλες μικρότερες τραπεζικές μετοχές, στοιχείο που προσδίδει μεγαλύτερη τεχνική ωριμότητα.

Ο EMA20 κινείται γύρω από τα 9,35 ευρώ, ο EMA55 στα 8,93 ευρώ και ο EMA200 στα 7,67 ευρώ, σε πλήρως ανοδική διάταξη. Η μετοχή δοκιμάζει βραχυπρόθεσμα τον EMA20 ως στήριξη, χωρίς να αλλοιώνεται η μεσοπρόθεσμη τάση όσο διατηρείται άνω του EMA55. Η άμεση στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη 9,20 με 9,30 ευρώ και η κύρια στη βάση 8,90 με 9,00 ευρώ. Αντίσταση καταγράφεται στα 9,37 με 9,50 ευρώ, με επόμενο τεχνικό στόχο την ψυχολογική ζώνη των 10 ευρώ και προοπτική κίνησης προς 10 με 11 ευρώ σε περίπτωση καθαρής διάσπασης. Πιθανή διόρθωση προς 8,50 με 9,00 ευρώ θα επαναξιολογούσε τη βραχυπρόθεσμη δυναμική, ενώ τεχνικό όριο προστασίας τοποθετείται κάτω από τα 8,90 ευρώ.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.