Νέα τιμή-στόχος για Πειραιώς από την Optima Bank

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, στα 9,66 από 7,5 ευρώ δίνει η Optima Bank (στο 18% το upside από τα τρέχοντα επίπεδα), διατηρώντας σύσταση "buy", ενώ καταθέτει τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα 2025 της τράπεζας.

Η Πειραιώς αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2025 την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, πριν την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο ενώ το επόμενο καθοριστικό ορόσημο για τη μετοχή είναι το Capital Markets Day στις 5 Μαρτίου στο Λονδίνο, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2026-2029, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού οδικού χάρτη για την Εθνική Ασφαλιστική.

Ισχυρά οργανικά έσοδα – Πίεση στα κόστη από έκτακτα

Για το δ’ τρίμηνο του 2025, η Optima Bank εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα διαμορφωθούν στα 475 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας ότι το γ’ τρίμηνο αποτέλεσε το κατώτατο σημείο της τάσης. Σε ετήσια βάση, το NII αναμένεται μειωμένο κατά 8%, αντανακλώντας το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Ιδιαίτερα θετική αναμένεται η πορεία των προμηθειών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 180 εκατ. ευρώ (+10% q-o-q, +8% y-o-y), με ώθηση από τις εκταμιεύσεις δανείων και τις αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένης της συναλλαγής της Εγνατίας. Τα μη οργανικά έσοδα υπολογίζονται σε 13 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τα συνολικά έσοδα στα 668 εκατ. ευρώ (+3% q-o-q, -8% y-o-y).

Στο σκέλος των δαπανών, τα λειτουργικά έξοδα (OpEx) αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά στα 132 εκατ. ευρώ (+33% q-o-q), επηρεασμένα από έκτακτες επιβαρύνσεις ύψους 13 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου (VES), κόστη ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής και μεταβλητές αμοιβές. Παράλληλα, η έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής neobank Snappi αρχίζει να αποτυπώνεται στη δομή κόστους.

Τα προ προβλέψεων κέρδη (PPI) εκτιμώνται στα 415 εκατ. ευρώ (+20% q-o-q), ενώ οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αναμένονται στα 59 εκατ. ευρώ (-13% q-o-q, -54% y-o-y).

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου 2025 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 252 εκατ. ευρώ, οριακά υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση της αγοράς (247 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 38% σε ετήσια βάση.

Κέρδη άνω του 1 δισ. ευρώ στη χρήση 2025

Σε επίπεδο έτους, η Optima προβλέπει καθαρά έσοδα από τόκους 1,9 δισ. ευρώ (-9% y-o-y), με στήριξη από ισχυρή πιστωτική επέκταση ύψους 3,5 δισ. ευρώ, και έσοδα από προμήθειες 669 εκατ. ευρώ (+19% y-o-y). Τα λειτουργικά έξοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2,6% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας το Snappi και τις μεταβλητές αποδοχές, ενώ οι προβλέψεις για απομειώσεις αναμένονται μειωμένες κατά 9%.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης τοποθετούνται στο 1,07 δισ. ευρώ (+0,6% y-o-y), παρά τα έκτακτα κόστη, με τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS), προσαρμοσμένα για τα AT1, στα 0,81 ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 15%, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στοχοθεσία της διοίκησης.

Το βλέμμα στο νέο Business Plan

Κατά την Optima, η Πειραιώς ολοκληρώνει το 2025 επιτυγχάνοντας τους οικονομικούς της στόχους, με κερδοφορία άνω του 1 δισ. ευρώ παρά το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Το δ’ τρίμηνο επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση του NII, ενώ η δυναμική των προμηθειών αποκτά δομικά χαρακτηριστικά.

Η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής περιορίστηκε σε μόλις έναν μήνα εντός του 2025, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης κερδοφορίας και στρατηγικής διαφοροποίησης για την περίοδο 2026-2029. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στο νέο business plan, με έμφαση στη στρατηγική πιστωτικής ανάπτυξης και στην επιπλέον συνεισφορά της ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 8,8x για το 2026 και P/TBV 1,2x, που συνεπάγονται έκπτωση 14% και 23% αντίστοιχα έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Παράλληλα, η εκτιμώμενη διατήρηση payout ratio 50% ενισχύει την ελκυστικότητα της μετοχής, προσφέροντας ισχυρές κεφαλαιακές αποδόσεις στους μετόχους.