Beta Securities: Πού μπαίνει ο πήχης για τα κέρδη των τραπεζών

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εισέρχεται στο 2026 από θέση ισχύος, ολοκληρώνοντας το 2025 με ισχυρή πιστωτική επέκταση, βελτιωμένη ποιότητα εσόδων και ενισχυμένες κεφαλαιακές θέσεις. Η Beta Securities επισημαίνει τη μετάβαση από τη φάση ανάκαμψης στη φάση επέκτασης, με τις τράπεζες να δείχνουν στρατηγική εξωστρέφεια μέσω επιλεκτικών εξαγορών σε ασφάλειες, Κύπρο και διαχείριση περιουσίας. Προτιμώμενες επιλογές παραμένουν Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς ενόψει των αποτελεσμάτων Q4 2025.

Η επίδοση του κλάδου το 2025 σηματοδοτεί μια καθοριστική μετάβαση από τη φάση ανάκαμψης στη φάση επέκτασης, επισημαίνει ανάλυση της Beta Securities ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου από τις συστημικές τράπεζες Πέμπτη και Παρασκευή.

Αυτό που διαφοροποιεί τη φετινή χρονιά δεν είναι μόνο η ισχύς των δημοσιευμένων μεγεθών, αλλά και η ποιότητα και η επαναληψιμότητα των υποκείμενων μοχλών κερδοφορίας. Οι ελληνικές τράπεζες δεν ορίζονται πλέον από τον καθαρισμό παλαιών εκκρεμοτήτων ή την αποκατάσταση κεφαλαίων· λειτουργούν πλέον ως οργανισμοί με κλίμακα, ανταγωνιστικότητα, περιφερειακή σημασία, διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και αξιόπιστη στρατηγική ατζέντα.

Οι τράπεζες υπήρξαν εξαιρετικά δραστήριες σε M&A (συγχωνεύσεις και εξαγορές), σηματοδοτώντας πρόθεση ανάπτυξης και, κυρίως, επιδεικνύοντας στρατηγική επιλεκτικότητα, στοχεύοντας περιουσιακά στοιχεία που ενισχύουν τα έσοδα από προμήθειες, διευρύνουν την περιφερειακή παρουσία ή εμβαθύνουν τις προϊοντικές δυνατότητες.

Οι τομείς των ασφαλειών, της Κύπρου και της διαχείρισης περιουσίας αναδείχθηκαν ως προτεραιότητες. Η μετατόπιση αυτή υποδηλώνει έναν κλάδο που δεν βρίσκεται πλέον σε αμυντική στάση, αλλά υιοθετεί στρατηγική εξωστρέφειας, αξιοποιώντας την κεφαλαιακή ισχύ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη διαφοροποίηση των κερδών.

Τι αλλάζει τώρα

Βασικές αλλαγές ► Επιταχύνεται η πιστωτική επέκταση: οι τέσσερις συστημικές τράπεζες υπερέβησαν τους ετήσιους στόχους τους για καθαρή αύξηση δανείων το 2025. ► Ανακτάται η λιανική πίστη: η Πειραιώς κατέστησε θετική τη λιανική πίστη για πρώτη φορά μετά από 15 έτη, με αιχμή τα στεγαστικά δάνεια. ► Διαφοροποιούνται τα έσοδα: οι προμήθειες αποκτούν αυξανόμενο βάρος στη βάση εσόδων — η Πειραιώς στοχεύει σε ποσοστό ~28% από ασφάλειες, investment banking και wealth management. ► Ενισχύονται οι κεφαλαιακές θέσεις μέσω οργανικής κερδοφορίας και εκδόσεων MREL, ανοίγοντας χώρο για διανομές ή εξαγορές. ► Ενσωματώνονται στρατηγικές εξαγορές: Hellenic Bank, CNP, Eurolife, Εθνική Ασφαλιστική, Astrobank και Axia αρχίζουν να συνεισφέρουν στα αποτελέσματα με θετική επίδραση +5–15% στο EPS ανά εμπλεκόμενη τράπεζα.

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας ολοκλήρωσε την περασμένη χρονιά με ευρείας βάσης ισχύ και σαφή επιτάχυνση της υποκείμενης δυναμικής. Η πιστωτική επέκταση αποτέλεσε ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της χρονιάς, με τις τέσσερις τράπεζες να επιτυγχάνουν ισχυρή αύξηση δανείων, με την εταιρική πίστη να λειτουργεί ως βασικός μοχλός.

Η σύνθεση των εσόδων έχει καταστεί διαρθρωτικά υγιέστερη. Η ομαλοποίηση των επιτοκίων δεν εκτροχίασε την επίδοση της ανώτατης γραμμής· αντιθέτως, ανέδειξε την ανθεκτικότητα των βασικών τραπεζικών εσόδων και την αυξανόμενη συμβολή μη επιτοκιακών πηγών.

Το κόστος παραμένει υπό έλεγχο ακόμη και με την εποχική πίεση του Q4, η ποιότητα ενεργητικού είναι ισχυρή και οι κεφαλαιακές θέσεις ενισχύονται περαιτέρω μέσω οργανικής κερδοφορίας και συνεχιζόμενων εκδόσεων MREL.

Με την καθοδήγηση για το σύνολο της χρήσης να έχει σε γενικές γραμμές επιτευχθεί ή επιβεβαιωθεί, ο κλάδος εισέρχεται στο 2026 από θέση σταθερότητας, με διαφοροποιημένες μηχανές εσόδων και αυξανόμενη στρατηγική ευελιξία. Οι προτιμώμενες επιλογές μας παραμένουν οι Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς.

Eurobank

Η Eurobank εκτιμάται ότι ολοκλήρωσε θετικά το Q4 2025 με τον στόχο πιστωτικής επέκτασης €4 δισ. να θεωρείται άνετα επιτεύξιμος.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII — Net Interest Income) εκτιμώνται σε €644,5 εκατ. για το τρίμηνο, σε ευθυγράμμιση με την ετήσια καθοδήγηση €2,5 δισ. και ελαφρώς υψηλότερα από τα επίπεδα Q2 και Q3.

Τα έσοδα από προμήθειες προβλέπονται σε €198,5 εκατ., επίσης σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο €750 εκατ., υποστηριζόμενα από ισχυρό τρίμηνο.

Τα συνολικά έσοδα εκτιμώνται σε €862,1 εκατ. (+2,1% q-o-q), ενώ τα λειτουργικά έξοδα αναμένονται αυξημένα σε €332,1 εκατ. (+5% q-o-q), καθιστώντας το Q4 το τρίμηνο με τα υψηλότερα έξοδα λόγω εποχικότητας και σε συμφωνία με την αναθεωρημένη ετήσια καθοδήγηση €1,26 δισ.

Οι απομειώσεις δανείων προβλέπονται σε €78 εκατ., συνεπαγόμενες Cost of Risk (CoR — κόστος πιστωτικού κινδύνου) περί τις 60 μονάδες βάσης (μ.β.), σε ευθυγράμμιση με την καθοδήγηση. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε €356,4 εκατ. (+4,1% q-o-q). Το ROTE (απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας) κινείται πλησίον του 16%, ενώ και οι καταθέσεις κατέγραψαν ισχυρό τρίμηνο, ενισχύοντας τη δύναμη του ισολογισμού.

Η αύξηση δανείων παραμένει βασικός μοχλός, με Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία να υπεραποδίδουν έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Το NII αναμένεται ανθεκτικό, καθώς το deposit beta (ποσοστό μετακύλισης μεταβολών επιτοκίου στις καταθέσεις) παραμένει χαμηλό και οι αρνητικές επιδράσεις από μειώσεις επιτοκίων έχουν ήδη απορροφηθεί. Οι προμήθειες επιταχύνονται, υποβοηθούμενες από την ενοποίηση των Hellenic Bank & CNP καθώς και της Eurolife. Η διαχείριση κόστους είναι αποτελεσματική και η ποιότητα ενεργητικού βελτιώνεται περαιτέρω. Η εξαγορά της Eurolife εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει +5% στο EPS (κέρδη ανά μετοχή) και +100 μ.β. στο ROTE.

Πειραιώς

Η διοίκηση της τράπεζας περιέγραψε ισχυρό κλείσιμο έτους ενόψει του CMD (Capital Markets Day — Ημέρα Κεφαλαιαγοράς) της 5ης Μαρτίου στο Λονδίνο. Παρότι οι τάσεις αύξησης δανείων επιβραδύνθηκαν σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα λόγω αποπληρωμών τέλους έτους, η τράπεζα πέτυχε τον ετήσιο στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης >€3,5 δισ., σηματοδοτώντας ιστορική καμπή καθώς η καθαρή λιανική πίστη κατέστη θετική για πρώτη φορά μετά από 15 έτη, με αιχμή τα στεγαστικά.

Το μεγαλύτερο μέρος της πιστωτικής επέκτασης χρηματοδοτήθηκε από καταθέσεις πελατών, που έκλεισαν το έτος υψηλότερα των προσδοκιών, παράλληλα με θετικές τάσεις σε AUM (υπό διαχείριση ενεργητικό) και αμοιβαία κεφάλαια και σταθερή ποιότητα ενεργητικού. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το NII παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο τρίμηνο, σηματοδοτώντας ότι το χαμηλότερο σημείο έχει παρέλθει, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν ισχυρά (>10% QoQ), υποστηριζόμενα από ασφάλειες, investment banking, το μεγάλο έργο της Εγνατίας Οδού και την πρώτη μηνιαία ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τα λειτουργικά έξοδα εκτιμώνται περί τα €900 εκατ. για το έτος, επιβαρυμένα από έκτακτα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων €10–15 εκατ. για VES (εθελούσια έξοδος προσωπικού), κόστη ενοποίησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και κόστη εμπορικής εκκίνησης της Snappi (€20–25 εκατ. ετησίως).

Οι απομειώσεις αντανακλούν ενίσχυση post-model adjustments λόγω νομοθεσίας για δάνεια CHF και μετατροπής step-up προϊόντων σε δάνεια σταθερής διάρκειας. Η διοίκηση επιβεβαίωσε τους βασικούς στόχους: 15% RoTBV (απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας), €0,80 reported EPS και ~13% CET1 (δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1) μετά την ενοποίηση.

Επισημαίνεται ισχυρή δυναμική προμηθειών, ιδίως καθώς η Εθνική Ασφαλιστική αρχίζει να συνεισφέρει· οι προμήθειες θα προσεγγίσουν το 28% της βάσης εσόδων. Η εξαγορά αναμένεται να προσθέσει +100 μ.β. στο ROTE και +10–15% στο EPS (EPS €0,90 για 2026· €1 για 2027 και €1,2 για 2028).

Η Snappi, αν και σε πρώιμο στάδιο, λειτουργεί στρατηγικά θετικά και έχει επιτύχει τον πρώτο στόχο 50 χιλ. χρηστών στο τέλος του έτους.

Εθνική Τράπεζα

Η τηλεδιάσκεψη προ κλεισίματος FY25 (πλήρους έτους 2025) επιβεβαίωσε σταθερή λειτουργική πορεία, με τη διοίκηση να αναφέρει επίδοση σύμφωνη με τους στόχους και θετικούς πρόδρομους δείκτες για το 2026. Το NII παρέμεινε αμετάβλητο q-o-q (-10% y-o-y), σε ευθυγράμμιση με την καθοδήγηση και τις εκτιμήσεις μας (€527 εκατ. Q4· €2,13 δισ. FY), με αναφορά σε υποστηρικτικές τάσεις από repricing καταθέσεων (επαναπροσδιορισμός επιτοκίων καταθέσεων) και ορατότητα ανάκαμψης NII το 2026.

Η πιστωτική επέκταση ήταν ισχυρή στο Q4, υπερβαίνοντας τον στόχο €2,5 δισ., με θετική λιανική πίστη και πρώιμα σημάδια βελτίωσης στα στεγαστικά. Τα έσοδα από προμήθειες διατηρήθηκαν ισχυρά, με μονοψήφια μέση ετήσια αύξηση (€121 εκατ. Q4· €457 εκατ. FY). Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν λόγω εποχικότητας (€257 εκατ. Q4· €942 εκατ. FY), με cost-to-income (δείκτης κόστους προς έσοδα) στο 35% ετησίως.

Το CoR παρέμεινε σταθερό, με στόχο 15%. Η τράπεζα θα παρουσιάσει Business Plan 2026–2028. Η αύξηση δανείων είναι ισχυρή και το NII σταθερό· οι προμήθειες αυξάνονται αλλά λιγότερο επιθετικά έναντι ανταγωνιστών. Το σημαντικό πλεονάζον κεφάλαιο επιτρέπει αυξημένες διανομές ή στρατηγικές εξαγορές.

Η επίδοση Q4 αντικατοπτρίζει ισχυρή λειτουργική εκτέλεση και συνεχιζόμενη στρατηγική υλοποίηση σε Ελλάδα και Κύπρο, με εμφανή συνεισφορά πρόσφατων εξαγορών και σαφή πορεία επίτευξης στόχων FY25. Το VES θα λογιστεί στο Q1 2026. Το Q4 περιλαμβάνει Astrobank και Axia (η δεύτερη μόνο κεφάλαιο και goodwill). Η ολοκλήρωση ασφαλιστικών εξαγορών Κύπρου αναμένεται έως τέλους 2026 με +23 μ.β. CET1.

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με θετική λιανική πίστη, άνοδο 11,3% y-o-y στα εταιρικά και θετικό Q4 στα στεγαστικά. Οι καταθέσεις θετικές, ποιότητα ενεργητικού σταθερή, στόχος MREL επιτευχθείς.

Στο Q4 υλοποιήθηκε buyback €86 εκατ. (επαναγορά ιδίων μετοχών) και ενδιάμεσο μέρισμα €111 εκατ., αντισταθμιζόμενα από goodwill Axia. Το ομόλογο €500 εκατ. 3,125% green senior preferred παραμένει στη δομή χρηματοδότησης.

Το NII για το τέταρτο τρίμηνο υπολογίζεται σε πάνω από €403 εκατ. (2 μήνες Astrobank), NFC >€460 εκατ., προμήθειες >€111 εκατ. Κόστη FY25 €870 εκατ., Q4 €238 εκατ. Προβλέψεις 45 μ.β. (€40–45 εκατ./τρίμηνο), κέρδη από συμμετοχές €30 εκατ., καθαρά κέρδη FY25 €900 εκατ. Ισχυρή αύξηση δανείων και προμηθειών (ασφάλειες, πληρωμές, wealth, corporate). Κόστη ελεγχόμενα, ποιότητα ενεργητικού ισχυρή. AstroBank και Axia συνεισφέρουν +6% στο EPS και +75 μ.β. στο ROTE.

