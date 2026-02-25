AXIA-Alpha Finance: Πού βάζει τον πήχη για ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Premia

Τρεις ελληνικές εισηγμένες μπαίνουν αυτή την εβδομάδα στην τελική ευθεία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τους για το 2025, και η κοινή έκθεση-προεπισκόπηση της Alpha Finance και της AXIA δίνει σαφές μήνυμα αισιοδοξίας στους επενδυτές.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ανακοινώνει ο ΟΤΕ τα μεγέθη τους, με τις χρηματιστηριακές να διατηρούν τη σύσταση «αγοράς» με τιμή-στόχο 19,70 ευρώ από τα 17,60 ευρώ που κινείται σήμερα η μετοχή, δηλαδή συνολική αναμενόμενη απόδοση 16%.

Για το δ’ τρίμηνο του 2025 οι αναλυτές προβλέπουν έσοδα 874 εκατ. ευρώ (+3,1%), προσαρμοσμένο EBITDAal 349,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 151,3 εκατ. ευρώ (προσαρμοσμένα 152,6 εκατ.). Το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί κυρίως στην καθοδήγηση για το 2026, όπου η Alpha Finance-AXIA περιμένει η διοίκηση να επιβεβαιώσει αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDAal άνω του 2%, ενώ θα παρακολουθούν στενά τις αναφορές για τον ανταγωνισμό από τον όμιλο PPC στο FTTH και τις ανανεώσεις φασμάτων.

Την ίδια ημέρα (26/02), μετά το κλείσιμο της αγοράς, θα ανακοινώσει η HELLENiQ ENERGY. Η σύσταση είναι και εδώ «αγορά», αυτή τη φορά με χαρακτηρισμό High Risk και στόχο 9,50 ευρώ. Για το δ’ τρίμηνο του 2025 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσαρμοσμένο EBITDA 362 εκατ. ευρώ, με την ισχυρή διύλιση (περίπου 20 δολάρια το βαρέλι) να συμβάλλει με 328 εκατ., ενώ για το σύνολο του έτους αναμένεται EBITDA 1,129 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 485 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει συνολικό μεικτό μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή (συμπεριλαμβανομένου του ήδη καταβληθέντος προμερίσματος 0,20 ευρώ), που δίνει απόδοση περίπου 7% στις τρέχουσες τιμές.

Η Premia Properties θα ανακοινώσει αποτελέσματα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Οι αναλυτές διατηρούν τη σύσταση αγοράς με στόχο τιμή 2,05 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου άνω του 50% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής (περίπου 1,33 ευρώ) και συνολική απόδοση 57%.

Για το σύνολο του 2025 εκτιμούν έσοδα 34,9 εκατ. ευρώ (+56% ετήσια), προσαρμοσμένο EBITDA 23,7 εκατ. ευρώ (+68%) και καθαρά κέρδη χωρίς αναπροσαρμογές 11,4 εκατ. ευρώ. Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) αναμένεται να φτάσει τα 268 εκατ. ευρώ ή 2,12 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο στο οποίο η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση 37%. Η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητους τους στόχους της (35 εκατ. έσοδα και 23 εκατ. EBITDA), ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υπεραπόδοσης.