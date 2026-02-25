#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Νέες τιμές-στόχοι για Alpha Bank, Εθνική και Eurobank από την Optima

Δημοσιεύθηκε: 25 Φεβρουαρίου 2026 - 17:48

Τελ. Ενημ.: 25 Φεβρουαρίου 2026 - 18:33

Νέες, υψηλότερες τιμές-στόχους για τις μετοχές της Alpha Bank και της Eurobank δίνει η Optima σε εκθέσεις της στις οποίες καταθέτει τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα 2025. 

Για τη Eurobank που ανακοινώνει αποτελέσματα αύριο, η Optima ανεβάζει τον πήχη στα 4,6 ευρώ από 3,4 ευρώ προηγουμένως. 

Η Optima αναμένει ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο βασικών εσόδων, με την τράπεζα να υπεραποδίδει σε σχέση με το guidance. Ειδικότερα, στο σύνολο της χρήσης αναμένει καθαρά έσοδα από τόκους 2,5 δισ. ευρώ, αυξημένα 2% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 1,4 δισ. ευρώ, με οριακή υποχώρηση 3% σε ετήσια βάση. 

Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 9,2 και P/TBV στο 1,5 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, με discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. 

Παράλληλα, η Optima δίνει νέο στόχο τα 4,28 ευρώ για τη μετοχή της Alpha, από 3,2 προηγουμένως, ενώ αναβαθμίζει και τη σύσταση σε buy από neutral

Οπως επισημαίνει, στο σύνολο της περυσινής χρήσης, η τράπεζα αναμένεται ότι εμφάνισε καθαρά έσοδα από τόκους 1,62 δισ. ευρώ, μειωμένα 2%, με άλμα 11% στα έσοδα από προμήθειες, στα 468 εκατ. ευρώ. 

Τα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 900 εκατ. ευρώ, με άνοδο 38% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση και με το guidance της τράπεζας. 

Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με το Ρ/Ε στο 9,8 και το P/TBV στο 1,1 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, με discount έναντι των ευρωπα|ίκών τραπεζών. 

Η Αlpha Bank ανακοινώνει αποτελέσματα την Παρασκευή, πριν το άνοιγμα της αγοράς. 

Για την Εθνική Τράπεζα, η Optima ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 15,83 από 12,25 ευρώ (upside 15,5%) ενώ διατηρεί τη σύσταση "buy". 

Η τράπεζα αναμένεται να ευθυγραμμιστεί με το guidance, με στήριξη από ισχυρή πιστωτική επέκταση περίπου στα 3 δισ. ευρώ (έναντι στόχου για 2,5 δισ. ευρώ). 

Ειδικότερα, αναμένει τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 2,1 δισ. ευρώ, μειωμένα 10% σε ετήσια βάση, με άνοδο 9% στα έσοδα από προμήθειες, στα 467 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 1,1 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση. 

Η αποτίμηση δεν είναι απαιτητική, σημειώνει, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 10,8 και P/TBV στο 1,4 με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, υποδηλώνοντας discount 12% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.  

 

