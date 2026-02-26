Πώς είδε τα αποτελέσματα 2025 του ΟΤΕ η Eurobank Equities

Θετική αλλά μετρημένη είναι η αποτίμηση της Eurobank Equities για τα αποτελέσματα του ΟΤΕ στο δ’ τρίμηνο και για το σύνολο του 2025, με τον οίκο να κάνει λόγο για επιδόσεις «εντός προσδοκιών», αλλά χωρίς τον έντονο δυναμισμό που εμφανίζουν άλλοι ευρωπαϊκοί τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι.

Η χρηματιστηριακή στην έκθεσή της διατηρεί της σύσταση hold και την τιμή στόχο των 16,1 ευρώ, κάτω από την τρέχουσα τιμή του τίτλου στο ταμπλό.

Q4: Σταθερή εκτέλεση, αλλά όχι επιτάχυνση τύπου… Ευρώπης

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL στο δ’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 351 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,3% σε ετήσια βάση, σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Eurobank Equities επισημαίνει επιτάχυνση σε επιμέρους δείκτες:

Κινητή τηλεφωνία: Έσοδα υπηρεσιών +5,2% (από +2,7% στο γ’ τρίμηνο), με ώθηση από τη μετάβαση καρτοκινητής σε συμβόλαια και τις τιμολογιακές παρεμβάσεις.

Λιανική σταθερή: +2,6% (από +1,3%), χάρη στην αυξημένη διείσδυση FTTH και τη διψήφια ανάπτυξη στη συνδρομητική τηλεόραση.

ICT: Ισχυρή ανάπτυξη, ενισχύοντας το συνολικό προφίλ εσόδων.

Σε επίπεδο έτους, το προσαρμοσμένο EBITDAaL ανήλθε σε 1,374 δισ. ευρώ (+2% ετησίως), σε ευθυγράμμιση με το guidance της διοίκησης και τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ωστόσο, ο οίκος τονίζει ότι ο ρυθμός αύξησης παραμένει χαμηλότερος από αυτόν ευρωπαϊκών ομίλων, οι οποίοι εμφανίζουν 4%-5% αύξηση EBITDA ή και υψηλότερη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Telia, KPN και Telenor.

Πιο αισιόδοξο εμφανίζεται το outlook για το 2026, με τη διοίκηση να καθοδηγεί για αύξηση EBITDAaL κατά 3% (έναντι εκτιμήσεων αγοράς κοντά στο 2%), με στήριξη από την κινητή και τον έλεγχο λειτουργικών δαπανών.

Γενναιόδωρες διανομές

Η διοίκηση τροποποίησε την πολιτική αμοιβών μετόχων, συνδέοντας πλέον τις διανομές με την πραγματική παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF).

Για το 2026 (βάσει επιδόσεων 2025) ανακοινώθηκε διανομή 532 εκατ. ευρώ (απόδοση περίπου 7%), που περιλαμβάνει:

355 εκατ. ευρώ μέρισμα (€0,877/μετοχή)

177 εκατ. ευρώ σε επαναγορές ιδίων μετοχών

Η Eurobank Equities θεωρεί τη διανομή ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες της, ωστόσο «βλέπει» περιθώριο ανόδου το 2027, πιθανώς στα 570 εκατ. ευρώ (απόδοση ~8%).

Η διοίκηση βλέπει ελεύθερες ταμειακές ροές 750 εκατ. ευρώ το 2026 (συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού οφέλους από Ρουμανία), ή 570–580 εκατ. ευρώ σε υποκείμενη βάση. Καθώς οι φετινές φορολογικές εξοικονομήσεις θα διακρατηθούν ενόψει της ανανέωσης φάσματος το 2027, ο οίκος θεωρεί πιθανό το σύνολο των 570 εκατ. ευρώ να επιστραφεί στους μετόχους το 2027.

Σημειώνεται επίσης ότι οι τιμές εκκίνησης για το νέο φάσμα εμφανίζονται χαμηλότερες σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό και με μεγαλύτερη διάρκεια αδειών, στοιχείο που ενδέχεται να αφήσει επιπλέον ρευστότητα (0,10–0,12 ευρώ/μετοχή) για ενίσχυση των αποδόσεων.

Οι μοχλοί του 2026 και οι προκλήσεις

Για το 2026, οι βασικοί καταλύτες αναμένεται να είναι:

Pay-TV, μετά την κατάργηση του φόρου 10% στη συνδρομητική τηλεόραση.

μετά την κατάργηση του φόρου 10% στη συνδρομητική τηλεόραση. Διείσδυση FTTH, με στήριξη από κρατικά vouchers και επέκταση δικτύου.

με στήριξη από κρατικά vouchers και επέκταση δικτύου. Συνεχιζόμενη δυναμική στην κινητή, λόγω τιμολογιακών προσαρμογών και βελτιωμένου μείγματος πελατών.

Στη σταθερή τηλεφωνία, ωστόσο, ο οίκος εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός, επισημαίνοντας ότι η επιθετική στρατηγική ανάπτυξης δικτύου και τιμολόγησης της ΔΕΗ έχει επανακαθορίσει χαμηλότερα την «σκάλα» τιμών εισόδου, περιορίζοντας τα περιθώρια ανόδου του ARPU.

Αποτίμηση: discount μεν, αλλά με «ορατή» απόδοση

Η μετοχή του ΟΤΕ έχει ενισχυθεί κατά περίπου 13% στο τελευταίο εξάμηνο, ακολουθώντας εν μέρει την άνοδο 19% του ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού κλάδου.

Η επαναξιολόγηση (rerating) του κλάδου βασίζεται:

στη διαρθρωτική επιτάχυνση της ανάπτυξης των κατόχων δικτύων οπτικών ινών,

στη διατηρήσιμη επέκταση περιθωρίων,

στις προσδοκίες για συγκέντρωση στην κινητή με στήριξη της ΕΕ,

και στη βελτίωση αποδόσεων επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC).

Οι πολλαπλασιαστές του κλάδου έχουν κινηθεί άνω των 6x EV/EBITDA, με τον ΟΤΕ να ακολουθεί, αλλά να διαπραγματεύεται με περίπου 15% discount έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων — κάτι που η Eurobank Equities θεωρεί δικαιολογημένο λόγω χαμηλότερου ρυθμού ανάπτυξης (περίπου 2,5% CAGR EBITDA έναντι μεσαίων μονοψήφιων ποσοστών στην Ευρώπη).

Παρά το discount, η ορατή ταμειακή απόδοση 7%-8% καθιστά τη μετοχή ελκυστικό «εισοδηματικό» τίτλο, με περιορισμένο ρίσκο για επενδυτές που αναζητούν σταθερές αποδόσεις.