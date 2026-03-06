Χρηματιστήριο: Τιμές-στόχοι και κρίσιμες ζώνες για Cenergy και Elvalhalcor

Ο κλάδος μετάλλων και ενεργειακών υποδομών παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, η επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων και οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές ΑΠΕ δημιουργούν ισχυρή ζήτηση για καλώδια και προϊόντα αλουμινίου και χαλκού.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μετοχές της Cenergy Holdings και της ElvalHalcor (ΕΛΧΑ) καταγράφουν εντυπωσιακή πολυετή άνοδο, με τη μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα να παραμένει σαφώς ανοδική τόσο σε ημερήσια, όσο και σε εβδομαδιαία βάση.

Παρά τις περιοδικές διορθώσεις που εμφανίζονται μετά από έντονα ανοδικές κινήσεις, η βασική τάση των δύο τίτλων εξακολουθεί να στηρίζεται από ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο κλάδος επωφελείται από τις μεγάλες επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, ενώ η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις διεθνείς επενδυτικές ροές προς ελληνικές βιομηχανικές εταιρείες.

Συνολικά, οι δύο εταιρείες αποτελούν βασικούς εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας που επωφελούνται από τις επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση, την ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων και τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για υλικά που χρησιμοποιούνται στις ενεργειακές υποδομές.

Η Cenergy προσφέρει υψηλότερη αναπτυξιακή δυναμική και μεγαλύτερο επενδυτικό momentum, ενώ η ElvalHalcor θεωρείται πιο σταθερή επιλογή με χαμηλότερη μεταβλητότητα. Και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, η πορεία του κλάδου θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τις τιμές των μετάλλων, το ενεργειακό κόστος και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Cenergy: Εκρηκτική πορεία από το 2023

Η μετοχή της Cenergy Holdings έκλεισε πρόσφατα στα 20,15 ευρώ, σημειώνοντας μικρή διόρθωση της τάξης του 3,13%, ενώ το πρόσφατο υψηλό διαμορφώθηκε στα 22,90 ευρώ.

Η συνολική πορεία της μετοχής τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Από τα χαμηλά επίπεδα των περίπου 4-5 ευρώ το 2023, η άνοδος ξεπερνά το 300%, ενώ μόνο την περίοδο 2025-2026 η απόδοση υπερβαίνει το 80%.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών παραμένουν θετικές, με τον μέσο στόχο τιμής στους επόμενους 12 μήνες να διαμορφώνεται στα 17,63 ευρώ με βάση πέντε αναλυτές, ενώ το εύρος των εκτιμήσεων κυμαίνεται μεταξύ 15,00 και 22,40 ευρώ. Η σύσταση για τη μετοχή παραμένει «αγορά», με βασικό σενάριο EBITDA της τάξης των 370-400 εκατ. ευρώ έως το 2026.

Από τεχνικής πλευράς, η εικόνα παραμένει ισχυρά ανοδική. Η μετοχή συνεχίζει να κινείται πάνω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους, επιβεβαιώνοντας την ανοδική δομή της αγοράς. Η πρόσφατη διόρθωση της τάξης του 8%-10% θεωρείται φυσιολογική μετά το ισχυρό ράλι και μέχρι στιγμής δεν έχει μεταβάλει τη μακροπρόθεσμη τάση.

Κρίσιμη ζώνη στήριξης εντοπίζεται στην περιοχή των 19,50-20 ευρώ, ενώ ισχυρότερη στήριξη βρίσκεται κοντά στα 17,20 ευρώ. Στην ανοδική πλευρά, η κύρια αντίσταση εντοπίζεται στην περιοχή των 22-23 ευρώ, όπου είχαν καταγραφεί τα πρόσφατα υψηλά.

ElvalHalcor: Σταθερή άνοδος με χαμηλότερο ρίσκο

Η μετοχή της ElvalHalcor έκλεισε στα 3,945 ευρώ, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,38%, ενώ το πρόσφατο υψηλό διαμορφώθηκε στα 4,66 ευρώ.

Η ανοδική πορεία της εταιρείας είναι επίσης ισχυρή σε βάθος χρόνου. Από τα χαμηλά επίπεδα του 2022, κοντά στα 1,30 ευρώ, η συνολική άνοδος ξεπερνά το 200%, ενώ την περίοδο 2025-2026 η απόδοση προσεγγίζει το 60%.

Οι αναλυτές εμφανίζονται θετικοί για τις προοπτικές της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου και χαλκού που χρησιμοποιούνται σε ενεργειακές υποδομές, ηλεκτρικά δίκτυα και εφαρμογές πράσινης ενέργειας παραμένει ισχυρή.

Ο μέσος στόχος τιμής διαμορφώνεται στα 4,18 ευρώ με βάση δύο αναλυτές, με τις εκτιμήσεις να κινούνται μεταξύ 3,70 και 4,65 ευρώ και τη σύσταση να παραμένει «υπεραπόδοση».

Τεχνικά, η μετοχή κινείται σε σαφές ανοδικό κανάλι από τα μέσα του 2024, μετά το breakout από τα επίπεδα των 2 ευρώ. Παρά τη μικρή πρόσφατη διόρθωση, η βασική τάση δεν έχει μεταβληθεί, καθώς η τιμή παραμένει πάνω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους.

Η περιοχή των 3,90-4,00 ευρώ αποτελεί βασική ζώνη στήριξης, ενώ σε περίπτωση νέας ανοδικής κίνησης, οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στα επίπεδα των 4,25 ευρώ και 4,66 ευρώ, με ψυχολογικό στόχο τα 5 ευρώ.

