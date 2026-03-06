Πώς ακτινογραφεί η Euroxx το business plan της Πειραιώς

Η άποψή μας για την Πειραιώς παραμένει θετική μετά την ανακοίνωση της επικαιροποίησης της στρατηγικής της χθες, με στόχους έως το 2030, γράφει ανάλυση της Euroxx. Η χρηματιστηριακή θέτει τιμή-στόχο τα 9,4 ευρώ με σύσταση overweight.

Η καθοδήγηση για τα EPS (κέρδη ανά μετοχή) και τους ρυθμούς ανάπτυξης είναι σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένη με το consensus και με τις δικές μας προβλέψεις, με εξαίρεση το DPS (μέρισμα ανά μετοχή), το οποίο είναι υψηλότερο από τις υποθέσεις μας.

Για την καθοδήγηση του 2028 -EPS 1,1 ευρώ και DPS 0,70 ευρώ- η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E (λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή) 6,9x και μερισματική απόδοση 9,2%, επίπεδα που θεωρούμε ιδιαίτερα ελκυστικά δεδομένης της ισχυρής αύξησης της καθαρής κερδοφορίας (10% CAGR - σύνθετος ετήσιος ρυθμός αύξησης- για την περίοδο 2025-30).

Προοπτικές για το 2026

Η διοίκηση στοχεύει για το 2026 σε EPS 0,9 ευρώ, με ενήμερα δάνεια άνω των 40 δισ. ευρώ και COR (κόστος πιστωτικού κινδύνου) 50 μονάδες βάσης. Αυτό μεταφράζεται σε ROTE (απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) 15%. Οι στόχοι για το έτος αυτό βρίσκονται κοντά στο consensus και στις δικές μας προβλέψεις (EPS 0,93 ευρώ και ROTE 15,3%).

Η Πειραιώς στοχεύει σε EPS CAGR 9,0% για την περίοδο 2025-28E και 10% για την περίοδο 2025-30E. Τα NII (καθαρά έσοδα από τόκους) αναμένεται να ανακάμψουν και να αυξηθούν με CAGR 6% για το 2025-28 και 7% για το 2025-30E, υποστηριζόμενα από CAGR 8% στη χορήγηση δανείων. Αυτό οδηγεί σε NII περίπου 2,3 δισ. ευρώ το 2028 και 2,6 δισ. το 2030.