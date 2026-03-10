Πόσο έπληξε ο πόλεμος τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα

Η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε και την εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών των εισηγμένων τίτλων και την άνοδο των αποδόσεων (yields), οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το επίπεδο του 4%.

Ειδικότερα, ένας πρώτος λόγος αποκλιμάκωσης των τιμών των ομολόγων είναι ο πιθανός επηρεασμός των οικονομικών επιδόσεων των εταιρειών-εκδοτών από τις πολεμικές συρράξεις. Ωστόσο, το ουσιαστικότερο αίτιο της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στην ομολογιακή αγορά είναι ο φόβος των πληθωριστικών πιέσεων και μελλοντικής αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πιθανόν μέσα στο 2026 (υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ της πορείας των τιμών των ομολόγων και των επιτοκίων).

Όσο και αν είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι η αναστάτωση στις αγορές ομολόγων δεν θα διαρκέσει παραπάνω από κάποιες εβδομάδες, στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Αθήνας έχουν παρατηρηθεί πτώσεις τιμών, ακόμη και σε ομόλογα που λήγουν σε λιγότερο από ένα δωδεκάμηνο.

Για παράδειγμα, το ομόλογο της Premia Properties με κουπόνι 2,8% (2,66% μετά από φόρους) έκλεισε χθες στο «98,40» με αποτέλεσμα να οδηγεί σε ένα συνολικό κέρδος υψηλότερο του 4% (μείον την προμήθεια της χρηματιστηριακής συναλλαγής) για μια επένδυση σταθερού εισοδήματος με διάρκεια μικρότερη των έντεκα μηνών.

Χαρακτηριστικές επίσης είναι οι περιπτώσεις των πέντε πιο πρόσφατων ομολογιακών εκδόσεων επταετούς διάρκειας που έχουν λάβει χώρα στο ΧΑ από το περυσινό καλοκαίρι έως σήμερα.

Το δεύτερο ομόλογο της Αεροπορίας Αιγαίου (έκδοση Ιούλιος 2025) ύψους 250 εκατ. ευρώ και κουπόνι 3,7% διαπραγματεύεται στο «98,09».

Το τέταρτο ομόλογο της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (έκδοση Σεπτέμβριος 2025) ύψους 500 εκατ. ευρώ με «κουπόνι» 3,2% έκλεισε χθες στο «95,65».

Το Νοέμβριο του 2025 εκδόθηκε το τρίτο ομόλογο της Lamda Development (ύψους 500 εκατ. ευρώ) με κουπόνι 3,8%. Ο τίτλος διαπραγματεύεται κάτω από το «100» και συγκεκριμένα στο «98,00».

Το Δεκέμβριο του 2025 η Aktor Group άντλησε 140 εκατ. ευρώ με «κουπόνι» 4,7%. Χθες το συγκεκριμένο ομόλογο διαπραγματευόταν στο «101,11».

Τέλος, τον περασμένο μήνα η Capital Clean Energy Carriers του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη «σήκωσε» μέσω του ΧΑ το ποσό των 250 εκατ. ευρώ, με «κουπόνι» 3,75%. Ο τίτλος έκλεισε στη χθεσινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση στο «97,10».

Προφανώς, οι τιμές των εταιρικών ομολόγων θα επηρεαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα από διάφορους παράγοντες όπως πχ η διάρκεια των πολεμικών συρράξεων, οι επιπτώσεις του πολέμου στο ενεργειακό μέτωπο, καθώς και η κατάσταση που θα επικρατήσει μετά το τέλος των μαχών.

Οι τρέχουσες αποδόσεις των ομολόγων είναι σαφώς υψηλότερες από αυτές των τραπεζικών καταθέσεων, με τους παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν πως η επένδυση σε ομόλογα συνοδεύεται και αυτή από κάποιου μεγέθους ρίσκο.