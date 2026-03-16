Μικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές – Μια ανάσα από τα 100 δολάρια το αργό

Εισηγμένες: Καλούνται να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις από την κρίση στον Περσικό

Οι εισηγμένες κλήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να συμπεριλάβουν την επίπτωση από τις τρέχουσες πολεμικές συρράξεις, στις ετήσιες λογιστικές τους καταστάσεις.

Δημοσιεύθηκε: 16 Μαρτίου 2026 - 09:37

Επιστολή στις εισηγμένες εταιρείες απέστειλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου στις ετήσιες λογιστικές τους καταστάσεις, που θα δημοσιευθούν έως την 30η Απριλίου, να συμπεριλάβουν στο κομμάτι των προοπτικών τους και τις πιθανές επιπτώσεις από τις τρέχουσες πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα για όσες εταιρείες έχουν ήδη δημοσιεύσει τις λογιστικές τους καταστάσεις, καλούνται να προχωρήσουν σε επίσημες χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο ζήτημα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στην καταχώριση της ΕΝ.Α ως Αγοράς Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο squeeze-out για την Ακρίτας

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας

Πόσο ελκυστικές είναι τώρα οι ελληνικές τράπεζες

