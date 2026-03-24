Πώς διάβασαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα 2025 της Motor Oil

Καλύτερα των εκτιμήσεων στα καθαρά κέρδη, αλλά με πιέσεις στο refining και αυξημένες επενδυτικές ανάγκες για το 2026, ήταν τα αποτελέσματα της Motor Oil, σύμφωνα με τις αναλύσεις των Morgan Stanley, UBS και AXIA-Alpha Finance.

Η UBS διατηρεί ουδέτερη σύσταση με τιμή-στόχο τα 40,5 ευρώ, ενώ οι AXIA-Alpha Finance παραμένουν σε σύσταση αγοράς με τιμή-στόχο τα 31,60 ευρώ. Η Morgan Stanley δεν δίνει σύσταση ή τιμή-στόχο, καθώς λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Μotor Oil στη συμφωνία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σε επίπεδο μεγεθών, τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 357 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς (περίπου -1% έναντι consensus), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 244 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις κατά περίπου 6%-7%.

Η υπέρβαση στην τελευταία γραμμή αποδίδεται εν μέρει και σε θετικές μη λειτουργικές επιδράσεις, όπως αποζημιώσεις ύψους 27 εκατ. ευρώ για διακοπή δραστηριότητας.

Ωστόσο, η εικόνα σε λειτουργικό επίπεδο ήταν πιο σύνθετη. Ο βασικός τομέας διύλισης εμφάνισε χαμηλότερα περιθώρια από τα αναμενόμενα, με τα περιθώρια να διαμορφώνονται στα 119 δολ./τόνο, υποχωρώντας έναντι των εκτιμήσεων, παρά τη σημαντική αύξηση των όγκων πωλήσεων. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το βασικό ρίσκο για τη μετοχή παραμένει η μεταβλητότητα των διεθνών περιθωρίων διύλισης, τα οποία επηρεάζονται από τις τιμές πετρελαίου και τη ζήτηση προϊόντων.

Πιέσεις σε marketing, στήριξη από ενέργεια και άλλες δραστηριότητες

Αδύναμη ήταν και η επίδοση στον τομέα εμπορίας καυσίμων, με EBITDA 21 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα τόσο σε ετήσια βάση όσο και έναντι εκτιμήσεων, γεγονός που επιβαρύνει τη συνολική εικόνα του ομίλου.

Αντίθετα, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κινήθηκε καλύτερα, με EBITDA περίπου 35 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας οριακά τις προβλέψεις και επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της συμβολής του στο χαρτοφυλάκιο.

Παράλληλα, οι «λοιπές δραστηριότητες», συμπεριλαμβανομένων των έργων κυκλικής οικονομίας, συνέβαλαν θετικά, στοιχείο που αναδεικνύει τη στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου πέρα από τη διύλιση.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η εικόνα ήταν σαφώς βελτιωμένη. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 461 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, στα 1,58 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανθεκτικότητα του ισολογισμού, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές ενέργειας. Η διοίκηση προτείνει συνολικό μέρισμα 1,75 ευρώ ανά μετοχή για το 2025, με το υπόλοιπο 1,40 ευρώ να αναμένεται να εγκριθεί στη γενική συνέλευση, προσφέροντας απόδοση περίπου 4%-4,6%.

Η πολιτική διανομών παραμένει βασικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας της Μotor Oil, αν και η διατηρησιμότητά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στη διύλιση.

Η αύξηση capex για φέτος το βασικό «αγκάθι»

Το βασικό σημείο που προβληματίζει την αγορά αφορά τις επενδύσεις για το 2026, με τη διοίκηση να δίνει guidance για capex 650 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς (περίπου 450 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έργα ενεργειακής μετάβασης, αλλά δημιουργεί βραχυπρόθεσμες πιέσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται καθησυχαστική, τονίζοντας ότι δεν αναμένει ουσιώδη επίπτωση από γεωπολιτικούς κινδύνους, χάρη στην ευελιξία στην προμήθεια πρώτων υλών και την ικανότητα επεξεργασίας διαφορετικών τύπων αργού.

Τέλος, αναμένεται σταθερό EBITDA στο marketing, αυξημένη συμβολή από ενέργεια και περαιτέρω ενίσχυση από δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η πορεία της μετοχής θα συνεχίσει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις στα περιθώρια διύλισης, που παραμένουν ο βασικός καταλύτης για την κερδοφορία του ομίλου.