Axios: Τα ύποπτα κέρδη εκατομμυρίων όταν ο Τραμπ ανακοινώσει κάτι σημαντικό

Μια έξαρση ύποπτων συναλλαγών όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει σημαντικές αποφάσεις επισημαίνει το Axios σε ανάλυσή του επικαλούμενο στοιχεία από τις αγορές κι αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται κάθε φορά λίγα λεπτά ή ώρες πριν προκαλέσει αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές.

Γιατί έχει σημασία: Ενώ ο πόλεμος με το Ιράν οδηγεί σε ραγδαία αύξηση των τιμών για τους απλούς Αμερικανούς, μια μικρή ελίτ φαίνεται να αποκομίζει κέρδη μπροστά στα μάτια όλων. Είναι ακριβώς το είδος της διαφθοράς κατά της οποίας ο Τραμπ έχτισε την πολιτική του καριέρα.

Οι Δημοκρατικοί, που θεωρούνται φαβορί να επικρατήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές τον προσεχή Νοέμβριο, ήδη προετοιμάζουν το έδαφος για έρευνες σχετικά με το αν κάποιοι που έχουν ενημέρωση πραγματοποιούν συναλλαγές με βάση τις αποφάσεις του Τραμπ που επηρεάζουν τις αγορές.

Εστίαση: Το μοτίβο έχει καταστεί αδύνατο να αγνοηθεί και συμβαίνει τόσο στις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές όσο και στις ταχέως αναπτυσσόμενες πλατφόρμες προβλέψεων.

Τη Δευτέρα (24/3), 580 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου πλημμύρισαν την αγορά σε μια ξαφνική αύξηση -χωρίς καμία δημόσια είδηση να το εξηγεί- περίπου 16 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την παύση των επιθέσεων σε ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Την Παρασκευή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια ασυνήθιστη αύξηση περισσότερων από 150 λογαριασμών στην πλατφόρμα Polymarket έβαλε εκατοντάδες στοιχήματα προβλέποντας την αμερικανική επίθεση στο Ιράν μέχρι την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με μια ανάλυση των New York Times.

Στις 2 Ιανουαρίου, ένας επενδυτής κέρδισε από περίπου 32.000 δολάρια περισσότερα από 400.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στην σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πριν αυτή ανακοινωθεί την επόμενη μέρα.

Τον περασμένο Απρίλιο, μια έξαρση συναλλαγών σε μετοχές παρατηρήθηκε λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την παύση 90 ημερών στους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης».

Η πραγματικότητα: Επειδή αυτοί οι λογαριασμοί είναι ανώνυμοι, δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κερδοσκόπους ή για επενδυτές.

«Όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι υπόκεινται σε κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας που απαγορεύουν τη χρήση μη δημόσιων πληροφοριών για οικονομικό όφελος. Ωστόσο, οποιαδήποτε υπόνοια ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες χωρίς αποδεικτικά στοιχεία αποτελεί αβάσιμη και ανεύθυνη δημοσιογραφία», υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι σε ανακοίνωση.

Η ευρύτερη εικόνα: Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Τραμπ γνώριζε για τις ύποπτες συναλλαγές ή ότι εμπλέκονταν αξιωματούχοι. Σε γενικότερο επίπεδο, η προεδρία του έχει συμπέσει με επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται σύμμαχοι, δωρητές και μέλη της οικογένειάς του, ορισμένες από τις οποίες έχουν αποδειχθεί ιστορικά κερδοφόρες.

Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ έχει αποφέρει δισεκατομμύρια -με επενδυτές όπως έναν Κινέζο μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων που αργότερα συμβιβάστηκε στην υπόθεση απάτης με την SEC και ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που ασκεί πιέσεις στην Ουάσιγκτον για ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης.

Οι γιοι του Τραμπ, ο Έρικ και ο Ντόναλντ Τζούνιορ, έχουν επενδύσει σε εταιρείες drones που ανταγωνίζονται για συμβάσεις του Πενταγώνου. Ο Τζάρετ Κούσνερ -γαμπρός του Τραμπ και ένας από τους απεσταλμένους του στο Ιράν- επιδιώκει να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια για το ιδιωτικό επενδυτικό του ταμείο από κυβερνήσεις του Περσικού Κόλπου που εμπλέκονται στον πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, ο Τραμπ έχει απαλλάξει περισσότερους από 70 δωρητές, συμμάχους και άλλα άτομα που καταδικάστηκαν για απάτη.

Τι υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος: «Ο πρόεδρος δεν εμπλέκεται σε επιχειρηματικές συναλλαγές που θα έθεταν σε κίνδυνο τις συνταγματικές του ευθύνες. Ο πρόεδρος Τραμπ εκτελεί τα συνταγματικά του καθήκοντα με ηθικά ορθό τρόπο και το να υπονοείται το αντίθετο είναι είτε έλλειψη ενημέρωσης είτε κακόβουλη πρόθεση», δήλωσε ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Ντέιβιντ Γουόρινγκτον στο Axios.

«Οποιεσδήποτε συνεισφορές κάνει ένα άτομο δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του προέδρου για χάρες. Όποιος ξοδεύει χρήματα για να ασκήσει πιέσεις για χάρες σπαταλά ανόητα τα χρήματά του», συμπλήρωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι λεπτές γραμμές: Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συστηματικά αποδομήσει μεγάλο μέρος του μηχανισμού που είχε σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και της οικονομικής απάτης.

Το Τμήμα Δημόσιας Ακεραιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης -που δημιουργήθηκε μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ για τη δίωξη διεφθαρμένων αξιωματούχων- συρρικνώθηκε από 36 δικηγόρους σε μόλις δύο πέρυσι, σύμφωνα με το NOTUS, και του αφαιρέθηκε η εξουσία να υποβάλλει νέες υποθέσεις.

Το 2025, η κυβέρνηση ακύρωσε 159 ομοσπονδιακές ενέργειες επιβολής του νόμου εναντίον 166 εταιρειών -περισσότερες από 30 από τις οποίες έκαναν δωρεές για την ορκωμοσία του Τραμπ ή για την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το Public Citizen.

Το Reuters, επικαλούμενο τρεις ανώνυμους αξιωματούχους, ανέφερε ότι η ανώτατη αξιωματούχος επιβολής του νόμου της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, αφού οι ηγέτες της υπηρεσίας την εμπόδισαν να ασχοληθεί με υποθέσεις που άγγιζαν τον κύκλο του Τραμπ. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η SEC εφαρμόζει πιστά τους νόμους περί κινητών αξιών σε κάθε περίπτωση και ότι η συζήτηση μεταξύ του προσωπικού είναι «συνηθισμένη και ενθαρρύνεται».

Η άλλη πλευρά: Η κυβέρνηση επισημαίνει την ενεργή καταπολέμηση της απάτης σε θέματα επιδομάτων, μεταξύ άλλων μέσω ενός νέου τμήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης και μιας ειδικής ομάδας κατά της απάτης υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου Βανς.

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι η προσπάθεια στοχεύει τη σπατάλη σε ομοσπονδιακά προγράμματα ανεξάρτητα από το κόμμα -αν και οι επικριτές επισημαίνουν ότι η καταστολή έχει επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά σε πολιτείες υπό την κυβέρνηση των Δημοκρατικών.

Συμπέρασμα: Ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία υποσχόμενος να διαλύσει ένα σύστημα στημένο υπέρ των πλουσίων και των διαπλεκόμενων. Πολλοί από τους ψηφοφόρους του αναμένουν ακόμα τα αποτελέσματα.