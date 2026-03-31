UBS: Ισχυρή ορατότητα και upside έως 59% για τις ελληνικές τράπεζες

Σε φάση αυξημένης ορατότητας και πιο «ώριμης» επενδυτικής ιστορίας εισέρχεται ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, μετά τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου και την παρουσίαση των νέων business plans, σύμφωνα με τη UBS.

Ο οίκος βλέπει ισχυρή δυναμική κερδοφορίας έως το 2028, με αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (ROTE) που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 17%, ενώ παράλληλα διατηρεί θετική στάση για το σύνολο του κλάδου.

Το βασικό μήνυμα της UBS είναι ότι, παρά την πρόσφατη αποτίμηση που επηρεάστηκε από το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν μία «structural story» με ισχυρά θεμελιώδη και σαφή ορατότητα στα μεγέθη τους.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο κλάδος διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 7,1 φορές για το 2027, δηλαδή με έκπτωση περίπου 13% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, κάτι που -κατά τη UBS- δημιουργεί ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές.

Οι τιμές-στόχοι που δίνει ο οίκος συνεπάγονται σημαντικά περιθώρια ανόδου:

Τράπεζα Πειραιώς: 10,80 ευρώ, περιθώριο ανόδου 59%

Alpha Bank: 4,65 ευρώ, περιθώριο 52%

Eurobank: 4,60 ευρώ, περιθώριο 44%

Εθνική Τράπεζα: 17,30 ευρώ, περιθώριο 36%

Και οι τέσσερις τράπεζες καλύπτονται με σύσταση «αγορά», με τη UBS να ξεχωρίζει τη Eurobank ως την κορυφαία επιλογή, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και της υψηλής κερδοφορίας.

Σε όρους βασικών μεγεθών, η εικόνα παραμένει ισχυρή. Η πιστωτική επέκταση στις επιχειρήσεις συνεχίζει με διψήφιους ρυθμούς (+12,9% σε ετήσια βάση στο δ’ τρίμηνο), με ιδιαίτερη δυναμική από την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, ενώ και η Πειραιώς διατηρεί ισχυρή θέση ως η μεγαλύτερη τράπεζα σε όγκο δανείων.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με τη Eurobank να ξεχωρίζει λόγω της γεωγραφικής διαφοροποίησης, ενώ τα περιθώρια επιτοκίου (NIM) διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα.

Τα νέα business plans των τραπεζών ενισχύουν την ορατότητα για την επόμενη τριετία. Η Eurobank στοχεύει σε αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 10% ετησίως και ROTE κοντά στο 17%, η Εθνική Τράπεζα σε ισχυρή πιστωτική επέκταση και ROTE επίσης στο 17%, ενώ η Πειραιώς προβλέπει αύξηση EPS κατά 10% και ROTE στο 16,5% έως το 2028.

Κοινός παρονομαστής είναι η ενίσχυση των προμηθειών, ο έλεγχος του κόστους μέσω τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η σταδιακή αύξηση των διανομών προς τους μετόχους.

Η UBS επισημαίνει ότι το βασικό ρίσκο παραμένει το μακροοικονομικό περιβάλλον -επιτόκια, ανάπτυξη, αγορά ακινήτων και ποιότητα ενεργητικού. Ωστόσο, θεωρεί ότι η ισχυρή δημοσιονομική θέση της Ελλάδας και η συνεχιζόμενη πιστωτική ανάπτυξη λειτουργούν ως σημαντικά «μαξιλάρια» για τον κλάδο.

Συνολικά, το αφήγημα για τις ελληνικές τράπεζες μετατοπίζεται από την ανάκαμψη στην ανάπτυξη και τις αποδόσεις, με τον κλάδο να προσφέρει πλέον συνδυασμό κερδοφορίας, μερισμάτων και προοπτικής επανατιμολόγησης.