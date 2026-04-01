Εθνική Τράπεζα: Αγορά 594.512 ιδίων μετοχών από 23/3 έως 31/3/2026

Η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 15.768.004 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,72% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 594.512 ιδίων μετοχών από 23/3 έως 31/3/2026

Δημοσιεύθηκε: 1 Απριλίου 2026 - 22:06

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 23/03/2026 έως και 31/03/2026 απέκτησε συνολικά 594.512 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,7286 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €7.567.288,35.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 15.768.004 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,72% του μετοχικού κεφαλαίου της.

