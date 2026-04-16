Euroxx για τράπεζες: Αδικαιολόγητο το discount, νέες τιμές-στόχοι

Ανεβάζει τον πήχη για τις τραπεζικές μετοχές η Euroxx, βλέπει περιθώρια ανόδου έως και 37%. Αθικτο το story από τις αναταράξεις. Τα δυο top picks από τον κλάδο.

Euroxx για τράπεζες: Αδικαιολόγητο το discount, νέες τιμές-στόχοι

Δημοσιεύθηκε: 16 Απριλίου 2026 - 11:00

Παρά την ένταση στο γεωπολιτικό περιβάλλον, το story των ελληνικών τραπεζών παραμένει ακέραιο, με τη Euroxx Securities να διατηρεί σαφώς θετική στάση για τον κλάδο και να ανεβάζει τις τιμές-στόχους, βλέποντας περιθώρια ανόδου έως και 37%.

Στην έκθεσή της με ημερομηνία 16 Απριλίου, η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει σύσταση «overweight» για όλες τις συστημικές τράπεζες, θέτοντας τιμές-στόχους στα 5,3 ευρώ για τη Eurobank, 18,8 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, 5,2 ευρώ για την Alpha Bank και 11 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.

Σε όρους επιμέρους επιλογών, η Eurobank παραμένει η κορυφαία επιλογή, λόγω της γεωγραφικής διαφοροποίησης και της ισχυρής παρουσίας σε αγορές με υψηλότερη ανάπτυξη. Ωστόσο, η Euroxx προσθέτει πλέον και την Αlpha Bank στις προτιμήσεις της, λόγω της υποαπόδοσης από την αρχή του έτους και της πιο ελκυστικής σχετικής αποτίμησης.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι αυτή η ανάπτυξη συνεχίζει να αποτιμάται με discount. Σύμφωνα με τη Euroxx, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σε περίπου 9,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, με έκπτωση περίπου 10% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, κάτι που χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητο με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη. Η ίδια τοποθετεί τη «δίκαιη» αποτίμηση κοντά στις 12 φορές τα κέρδη, δηλαδή σε premium έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών.

Το βασικό αφήγημα είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, καλύτερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με κινητήριους μοχλούς την πιστωτική επέκταση, τα έσοδα από προμήθειες και την απουσία νέων σημαντικών ροών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η Euroxx εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει, στηρίζοντας τη ζήτηση για δάνεια και την κερδοφορία του κλάδου.

Σε επίπεδο βασικών μεγεθών, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Η χρηματιστηριακή προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή της τάξης του 10% για την περίοδο 2025-2028, με πιθανές θετικές εκπλήξεις κυρίως από τις διανομές κεφαλαίου. Οι τράπεζες εμφανίζουν ήδη υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, με το ROTE να κινείται κοντά στο 15%-16% σε επίπεδο κλάδου και να ενισχύεται περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Σε επίπεδο επιχειρησιακών παραδοχών, το μοντέλο της Euroxx βασίζεται σε υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης δανείων, ισχυρή αύξηση εσόδων από προμήθειες, κυρίως από asset management και bancassurance, και πολύ καλή διαχείριση κόστους. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα εκτιμάται κοντά στο 36%, με ετήσια αύξηση λειτουργικών εξόδων περίπου 5%, ενώ το κόστος κινδύνου τοποθετείται στις 40-50 μονάδες βάσης, με την Εθνική να εμφανίζει ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

Συνολικά, το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι το investment case των ελληνικών τραπεζών παραμένει ισχυρό και σχετικά «ανέπαφο» από τις εξωτερικές αναταράξεις. Η κερδοφορία εμφανίζει ορατότητα, οι κεφαλαιακές βάσεις είναι ισχυρές και το περιθώριο για υψηλότερες διανομές παραμένει σημαντικό. Με άλλα λόγια, παρά το πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, ο κλάδος συνεχίζει να προσφέρει ένα συνδυασμό ανάπτυξης, αποδόσεων και ελκυστικής αποτίμησης, στοιχείο που διατηρεί το ενδιαφέρον των επενδυτών ενεργό και αφήνει περιθώρια περαιτέρω ανατιμήσεων.

