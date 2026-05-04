UBS: Ανεβάζει τον πήχη για Πειραιώς, νέα τιμή-στόχος

Στα €11,20, από €11,00 προηγουμένως ανεβάζει η UBS την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς, μετά την επικαιροποίηση του μοντέλου της για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Με τιμή αναφοράς τα €7,95 της 30ής Απριλίου, ο οίκος βλέπει περιθώριο ανόδου 40,9%, ενώ μαζί με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 8,4%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση προσεγγίζει το 49,3%.

Η Πειραιώς ξεκίνησε ισχυρά τη χρονιά, με βασικούς μοχλούς την πιστωτική επέκταση, τις χαμηλές προβλέψεις για επισφάλειες και την αυξημένη παραγωγή προμηθειών. Η UBS προχωρά σε μικρές ανοδικές αναθεωρήσεις στις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή, περίπου 1% έως το 2028, και προβλέπει για το 2026 κέρδη ανά μετοχή €0,91, έναντι στόχου της διοίκησης για περίπου €0,90.

Κομβικό στοιχείο της ανάλυσης είναι ότι το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας χαρακτηρίζεται συντηρητικό, καθώς λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο χαμηλότερης ανάπτυξης λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η UBS επισημαίνει, πάντως, ότι η Πειραιώς, όπως και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, έχει θετική ευαισθησία σε ενδεχόμενη άνοδο επιτοκίων. Για κάθε αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, τα καθαρά έσοδα από τόκους θα ήταν κατά 2% υψηλότερα και τα κέρδη κατά 3%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προμήθειες, οι οποίες ενισχύονται από την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η συνεισφορά της έφτασε τα €20 εκατ. στο τρίμηνο, περίπου 10% των συνολικών εσόδων από προμήθειες των €210 εκατ., με παραγωγή €217 εκατ. και στόχο €930 εκατ. για το 2026. Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, ενώ οι υφιστάμενες τραπεζοασφαλιστικές εργασίες κατέγραψαν άνοδο 30% και οι προμήθειες διαχείρισης κεφαλαίων 41%.

Θετική είναι και η εικόνα στα δάνεια, με τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα να αυξάνονται 3,5% σε τριμηνιαία βάση και 11,1% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των €40 δισ. το 2026, έχοντας ήδη προσθέσει €1,3 δισ. στο πρώτο τρίμηνο.

Η UBS εκτιμά ότι η Πειραιώς διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη 8,4 φορές για το 2026, περίπου 7% χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με μερισματική απόδοση 6,9% για το 2026. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται στο 15,5% φέτος και στο 16,6% το 2027, στηρίζοντας το σενάριο περαιτέρω επαναξιολόγησης της μετοχής.