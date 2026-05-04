Σε υψηλό μηνός η τιμή της ζάχαρης, κλείνουν οι short θέσεις

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών ανήλθαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ζάχαρης, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν τα πτωτικά στοιχήματα εξαιτίας των προσδοκιών ότι τα εργοστάσια στη μεγαλύτερη παραγωγό Βραζιλία, θα επικεντρωθούν στην παραγωγή αιθανόλης από ζαχαροκάλαμο αντί για τη γλυκαντική ουσία.

Στη Νέα Υόρκη η τιμή της ακατέργαστης ζάχαρης κινήθηκε υψηλότερα έως 1,7% τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τα 15 σεντς ανά λίβρα, κινούμενη ανοδικά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Αν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θεωρείται ότι αυξάνει τη ζήτηση για το βιοκαύσιμο, οι μειούμενες τιμές της αιθανόλης στη Βραζιλία λειτουργούν αποτρεπτικά ώστε οι παραγωγοί να μετατοπίσουν ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος.

«Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει τη μεγάλη παραγωγή αιθανόλης», δήλωσε ο Μπρούνο Λίμα, διευθυντής μαλακών εμπορευμάτων στη StoneX, αναφερόμενος στην ποσότητα ζαχαροκάλαμου που τα εργοστάσια διαθέτουν για τη γλυκαντική ουσία ή την αιθανόλη.

Τα συμβόλαια της ζάχαρης κινούνται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, ένα βασικό τεχνικό σήμα για άνοδο της τιμής. Οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν ήδη περιορίσει ορισμένες από τις short θέσεις τους, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία της CFTC. Ωστόσο, οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 17 σεντς ανά λίβρα εάν η τάση συνεχιστεί, ανέφερε ο Αρνάλντο Κορέα της Archer Consulting σε σημείωμά του προς τους πελάτες.

Τα συμβόλαια του κακάο σημείωσαν επίσης άνοδο στη Νέα Υόρκη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο. Οι τιμές ανακάμπτουν μετά τις σημαντικές απώλειες, εν μέσω ανησυχιών για την έλλειψη πρόσβασης σε λιπάσματα και τις πιθανές επιπτώσεις του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο στη Δυτική Αφρική.