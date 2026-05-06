Μπλε Κέδρος: Δωρεάν διάθεση 23.700 ιδίων μετοχών σε στελέχη

Η «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ» ανακοινώνει ότι την 05.05.2026 διατέθηκαν δωρεάν μέσω συναλλαγής OTC, 23.700 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας προς μέλη της Διοίκησης, το προσωπικό και πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Ειδικότερα διατέθηκαν προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μπομπόλια 3.500 ίδιες μετοχές, προς την Διευθύντρια Χαρτοφυλακίου & Επενδύσεων κα Μαριάνθη Στάμου 2.500 ίδιες μετοχές, προς την Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων κα Αικατερίνη Τζιάφα 500 ίδιες μετοχές, προς την Οικονομική & Διοικητική Διευθύντρια κα Αικατερίνη Μουτζουρέλλη 300 ίδιες μετοχές και 16.900 ίδιες μετοχές προς λοιπά στελέχη της Εταιρείας.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 30.04.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 05.05.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την έγκριση δωρεάν διάθεσης 23.700 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη της Διοίκησης, το προσωπικό και σε πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 από τις ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων της Εταιρείας που ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 30.04.2026.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας €106.650 λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 4,50€ της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία ανέρχεται σε 3,77€ ανά μετοχή.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.093.760 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,93% του συνόλου των μετοχών της.