Eurobank: Ανεβάζει τον πήχη η Citi, βλέπει περιθώριο ανόδου 34%

Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τη Eurobank προχωρά η Citi, μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και την επικαιροποίηση των μεσοπρόθεσμων στόχων της διοίκησης. Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και αυξάνει την τιμή-στόχο στα €5,00 από €4,70, βλέποντας περιθώριο ανόδου 34,4% από την τιμή των €3,72 της 15ης Μαΐου. Μαζί με την αναμενόμενη μερισματική απόδοση 4,1%, η συνολική δυνητική απόδοση διαμορφώνεται στο 38,5%.

Για το 2026, η Citi προβλέπει καθαρά κέρδη €1,45 δισ., κέρδη ανά μετοχή €0,40, P/E 9,2 φορές, P/BV 1,3 φορές και μέρισμα €0,20 ανά μετοχή, με καθαρή μερισματική απόδοση 5,3%. Για το 2028, τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στο €1,76 δισ., το P/E υποχωρεί στις 7,4 φορές και η μερισματική απόδοση ανεβαίνει στο 6,7%.

Η αναβάθμιση στηρίζεται κυρίως στην καλύτερη εικόνα των καθαρών εσόδων από τόκους και των προμηθειών. Η Citi αυξάνει τις προβλέψεις της για τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή κατά 4% για το 2026, κατά 9% για το 2027 και κατά 14% για το 2028, καθώς εκτιμά ότι η Eurobank μπορεί να κινηθεί πιο κοντά στους στόχους της διοίκησης για την τριετία.

Παρά την αναθεώρηση, η εκτίμηση του οίκου για κανονικοποιημένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2028 παραμένει στο 16,5%, λίγο χαμηλότερα από τη φιλοδοξία της διοίκησης για περίπου 17%, αφήνοντας ανοικτό περιθώριο για περαιτέρω θετικές εκπλήξεις.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου κινήθηκαν ουσιαστικά εντός εκτιμήσεων, με κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη €351 εκατ. έναντι συναίνεσης €352 εκατ. Τα δημοσιευμένα κέρδη ήταν χαμηλότερα, στα €331 εκατ., λόγω κόστους €35 εκατ. από πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 200 εργαζομένους, που αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση €14 εκατ. Η Citi ξεχωρίζει τη βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, επίδοση 2% υψηλότερη από το consensus, σημειώνοντας ότι η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους €2,6 δισ. το 2026.

Κρίσιμος παράγοντας παραμένει η πιστωτική επέκταση. Η οργανική αύξηση δανείων, δηλαδή οι εκταμιεύσεις μείον τις αποπληρωμές, έφτασε το €1,1 δισ. στο τρίμηνο, ενώ η διοίκηση δηλώνει «πολύ άνετη» με τον στόχο οργανικής αύξησης δανείων €3,8 δισ. για το 2026. Οι προμήθειες, αν και υποχώρησαν από την υψηλή βάση του τέταρτου τριμήνου, αυξήθηκαν 20% σε ετήσια βάση και ξεπέρασαν τη συναίνεση κατά 4%.

Στο βασικό σενάριο, η Citi αποτιμά τη Eurobank στα €5,00, με βιώσιμη προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17,1% και κόστος ιδίων κεφαλαίων 11%.

Στο θετικό σενάριο, η αξία ανεβαίνει στα €6,10, με περιθώριο ανόδου 64%, εφόσον η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κινηθεί 1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα και το κόστος ιδίων κεφαλαίων 100 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Στο αρνητικό σενάριο, η τιμή περιορίζεται στα €3,55, δηλαδή 4,6% χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή αναφοράς.