Trek Development: Σε εγχώριους θεσμικούς οκτώ πακέτα μετοχών

Δημοσιεύθηκε: 18 Μαΐου 2026 - 16:13

Οκτώ πακέτα για 709.000 τεμάχια συνολικής αξίας 2,55 εκατ. ευρώ πέρασαν στη μετοχή της Trek Development. Η μέση τιμή στα 3,6 ευρώ.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι μετοχές πέρασαν στον έλεγχο εγχώριων θεσμικών επενδυτών. Πωλητές ήταν οι βασικοί μέτοχοι με στόχο τη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών στο Euronext Athens.

Η μετοχή σήμερα καταγράφει ισχυρά κέρδη, διαπραγματευόμενη στα 4,11 ευρώ ή 9,89% υψηλότερα.

 

