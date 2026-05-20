«Σηκώνουν» 6,5 δισ. ευρώ οι εισηγμένες σε έξι μήνες [πίνακες]

Γύρω στα 6,5 δισ. ευρώ αναμένεται να αντληθούν στο Euronext Athens μόνο κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών και από νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων.

Η επίδοση αυτή υπολείπεται μόνο από τις περιόδους υποχρεωτικής ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της προηγούμενης δεκαετίας και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς αποδίδεται σε έναν ή και περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

Οι λόγοι

Πρώτον , στην πολύ υψηλή ρευστότητα που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο, ως αποτέλεσμα της χαλαρής νομισματικής πολιτικής που ασκούν οι κεντρικές τράπεζες και ιδιαίτερα η Fed.

Δεύτερον , στα πολύ χαμηλά προσφερόμενα καταθετικά επιτόκια στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι αποταμιευτές -ιδιαίτερα σε περίοδο αυξημένου πληθωρισμού- να αναζητούν εναλλακτικές πηγές τοποθέτησης των χρημάτων τους.

Τρίτον , στην επιλογή των εταιρειών να αντλήσουν «φρέσκο χρήμα» με ευνοϊκούς όρους, εξασφαλίζοντας ρευστότητα και συνέχιση των επενδυτικών τους προγραμμάτων ακόμη και σε περίπτωση που επιδεινωθεί σε σημαντικό βαθμό το επενδυτικό περιβάλλον λόγω των υπαρχουσών γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Τέταρτον , στο γεγονός ότι οι επενδυτές θεωρούν πως η Ελλάδα έχει μπροστά της να διανύσει τη δεύτερη φάση του ενάρετου οικονομικού κύκλου που ξεκίνησε το 2022 και προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, την ίδια ώρα που φαίνεται να εμφανίζει χαμηλότερο ρίσκο σε σχέση με το εξωτερικό.

Πέμπτον, στο ότι οι εταιρείες θέλουν να προλάβουν να αντλήσουν κεφάλαια, μόνιμα ή δανειακά, πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκινήσει να ανεβάζει τα βασικά της επιτόκια.

Οι αντλήσεις

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου παρατιθέμενου πίνακα, στο πρώτο φετινό εξάμηνο θα έχουν αντληθεί γύρω στα έξι δισ. ευρώ, αν κάποιος αθροίσει:

α) Τα 565 εκατ. ευρώ που έχουν αντλήσει οι εταιρείες QNR, Crediabank, Y/Knot, Trastor ΑΕΕΑΠ και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, μέσω επανεπένδυσης μερίσματος,

β) Τα 4,2 δισ. ευρώ που θα αντλήσει η ΔEH, συν το ένα δισ. ευρώ που αναμένεται να «σηκώσει» η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών,

γ) Τα όποια κεφάλαια αντληθούν από την αναμενόμενη δημόσια εγγραφή των Αττικών Πολυκαταστημάτων τον επόμενο μήνα.

Μιλάμε για ένα άθροισμα που θα κυμανθεί ή και θα υπερβεί τα έξι δισ. ευρώ! Για λόγους σύγκρισης αναφέρουμε την αντίστοιχη επίδοση ολόκληρου του 2025, όταν μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών είχαν αντληθεί 886,7 εκατ. ευρώ και από νέες εισαγωγές στο Euronext Athens άλλα 242,1 εκατ. ευρώ (Fais Group, Alter Ego Media, Qualco).

Τα ομόλογα

Εκτός όμως από τις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων, μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο δύο εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, η ναυτιλιακή εταιρεία του επιχειρηματία Ευάγγελου Μαρινάκη και η Premia Properties, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, ενώ θεωρείται πολύ πιθανόν ότι σύντομα θα προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση και η Lamda Development.

Αυξήσεις κεφαλαίου - 2024 Εταιρεία Εκατ. ευρώ Interwood 3 Cenergy 200 Attica Bank 735 Σύνολο 2024 938

Αυξήσεις κεφαλαίου - 2025 Εταιρεία Εκατ. ευρώ Aktor Group 200 Premia 10,4 Europa Holding 68,3 Frigoglass 1,28 ΔΑΑ 84,75 Premia 40 Ideal 48 Alpha Trust Αν/δα (0,37) 0,37 Alter Ego Media (4,6) 4,6 Intralot 429 Σύνολο 2025 886,7

Αυξήσεις κεφαλαίου - 2026 Εταιρεία Εκατ. ευρώ QNR 8,835 Crediabank 300 Y/KNOT 22,8 Trastor 150 ΔΑΑ 83,2 ΑΔΜΗΕ 1.000 ΔΕΗ 4.200 Σύνολο 2026 5.764,8

Εταιρικά ομόλογα — 2023 Εταιρεία Εκδοση Εκατ. ευρώ Μυτιληναίος 6ος 2023 500 Ideal 12ος 2023 100 Σύνολο 2023 600

Εταιρικά ομόλογα — 2024 Εταιρεία Εκδοση Εκατ. ευρώ Autohellas 1ος 2024 200 Intralot 2ος 2024 130 Σύνολο 2024 330

Εταιρικά ομόλογα — 2025 Εταιρεία Εκδοση Εκατ. ευρώ Αεροπορία Αιγαίου 7ος 2025 250 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 9ος 2025 500 Lamda Development 11ος 2025 500 Aktor Group 12ος 2025 140 Σύνολο 2025 1.390