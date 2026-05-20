«Σηκώνουν» 6,5 δισ. ευρώ οι εισηγμένες σε έξι μήνες [πίνακες]

Δημοσιεύθηκε: 20 Μαΐου 2026 - 07:29

Γύρω στα 6,5 δισ. ευρώ αναμένεται να αντληθούν στο Euronext Athens μόνο κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών και από νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων.

Η επίδοση αυτή υπολείπεται μόνο από τις περιόδους υποχρεωτικής ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της προηγούμενης δεκαετίας και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς αποδίδεται σε έναν ή και περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

Οι λόγοι

  • Πρώτον, στην πολύ υψηλή ρευστότητα που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο, ως αποτέλεσμα της χαλαρής νομισματικής πολιτικής που ασκούν οι κεντρικές τράπεζες και ιδιαίτερα η Fed.
  • Δεύτερον, στα πολύ χαμηλά προσφερόμενα καταθετικά επιτόκια στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι αποταμιευτές -ιδιαίτερα σε περίοδο αυξημένου πληθωρισμού- να αναζητούν εναλλακτικές πηγές τοποθέτησης των χρημάτων τους.
  • Τρίτον, στην επιλογή των εταιρειών να αντλήσουν «φρέσκο χρήμα» με ευνοϊκούς όρους, εξασφαλίζοντας ρευστότητα και συνέχιση των επενδυτικών τους προγραμμάτων ακόμη και σε περίπτωση που επιδεινωθεί σε σημαντικό βαθμό το επενδυτικό περιβάλλον λόγω των υπαρχουσών γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.
  • Τέταρτον, στο γεγονός ότι οι επενδυτές θεωρούν πως η Ελλάδα έχει μπροστά της να διανύσει τη δεύτερη φάση του ενάρετου οικονομικού κύκλου που ξεκίνησε το 2022 και προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, την ίδια ώρα που φαίνεται να εμφανίζει χαμηλότερο ρίσκο σε σχέση με το εξωτερικό.
  • Πέμπτον, στο ότι οι εταιρείες θέλουν να προλάβουν να αντλήσουν κεφάλαια, μόνιμα ή δανειακά, πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκινήσει να ανεβάζει τα βασικά της επιτόκια.

Οι αντλήσεις

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου παρατιθέμενου πίνακα, στο πρώτο φετινό εξάμηνο θα έχουν αντληθεί γύρω στα έξι δισ. ευρώ, αν κάποιος αθροίσει:

α) Τα 565 εκατ. ευρώ που έχουν αντλήσει οι εταιρείες QNR, Crediabank, Y/Knot, Trastor ΑΕΕΑΠ και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, μέσω επανεπένδυσης μερίσματος,

β) Τα 4,2 δισ. ευρώ που θα αντλήσει η ΔEH, συν το ένα δισ. ευρώ που αναμένεται να «σηκώσει» η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών,

γ) Τα όποια κεφάλαια αντληθούν από την αναμενόμενη δημόσια εγγραφή των Αττικών Πολυκαταστημάτων τον επόμενο μήνα.

Μιλάμε για ένα άθροισμα που θα κυμανθεί ή και θα υπερβεί τα έξι δισ. ευρώ! Για λόγους σύγκρισης αναφέρουμε την αντίστοιχη επίδοση ολόκληρου του 2025, όταν μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών είχαν αντληθεί 886,7 εκατ. ευρώ και από νέες εισαγωγές στο Euronext Athens άλλα 242,1 εκατ. ευρώ (Fais Group, Alter Ego Media, Qualco).

Τα ομόλογα

Εκτός όμως από τις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων, μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο δύο εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, η ναυτιλιακή εταιρεία του επιχειρηματία Ευάγγελου Μαρινάκη και η Premia Properties, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, ενώ θεωρείται πολύ πιθανόν ότι σύντομα θα προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση και η Lamda Development.

Αυξήσεις κεφαλαίου - 2024
ΕταιρείαΕκατ. ευρώ
Interwood3
Cenergy200
Attica Bank735
Σύνολο 2024938
Αυξήσεις κεφαλαίου - 2025
ΕταιρείαΕκατ. ευρώ
Aktor Group200
Premia10,4
Europa Holding68,3
Frigoglass1,28
ΔΑΑ84,75
Premia40
Ideal48
Alpha Trust Αν/δα (0,37)0,37
Alter Ego Media (4,6)4,6
Intralot429
Σύνολο 2025886,7
Αυξήσεις κεφαλαίου - 2026
ΕταιρείαΕκατ. ευρώ
QNR8,835
Crediabank300
Y/KNOT22,8
Trastor150
ΔΑΑ83,2
ΑΔΜΗΕ1.000
ΔΕΗ4.200
Σύνολο 20265.764,8
Εταιρικά ομόλογα — 2023
ΕταιρείαΕκδοσηΕκατ. ευρώ
Μυτιληναίος6ος 2023500
Ideal12ος 2023100
Σύνολο 2023 600
Εταιρικά ομόλογα — 2024
ΕταιρείαΕκδοσηΕκατ. ευρώ
Autohellas1ος 2024200
Intralot2ος 2024130
Σύνολο 2024 330
Εταιρικά ομόλογα — 2025
ΕταιρείαΕκδοσηΕκατ. ευρώ
Αεροπορία Αιγαίου7ος 2025250
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ9ος 2025500
Lamda Development11ος 2025500
Aktor Group12ος 2025140
Σύνολο 2025 1.390
Εταιρικά ομόλογα — 2026
ΕταιρείαΕκδοσηΕκατ. ευρώ
CPLP2ος 2026250
Premia4ος 2026150

