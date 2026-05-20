Alpha Bank: Πώς είδαν οι ξένοι οίκοι τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου

Η Alpha Bank μπήκε στο 2026 με ένα τρίμηνο που οι ξένοι οίκοι διαβάζουν με δύο τρόπους. Από τη μία πλευρά, η λειτουργική εικόνα ήταν καλύτερη από ό,τι δείχνει το τελικό καθαρό αποτέλεσμα, με ισχυρές προμήθειες, ανθεκτικό καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα και προ φόρων, προβλέψεων και απομειώσεων κέρδη υψηλότερα από τις εκτιμήσεις. Από την άλλη, τα έκτακτα κόστη, η χαμηλότερη κεφαλαιακή θέση και η μικρή άνοδος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έδωσαν στην αγορά λόγους να περιμένει περισσότερη ορατότητα από την ημέρα επενδυτών στο δεύτερο εξάμηνο.

Το κοινό σημείο στις πρώτες αναλύσεις των Citi, JP Morgan, Jefferies και Deutsche Bank είναι ότι η υποκείμενη κερδοφορία παραμένει σε τροχιά. Τα κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €221 εκατ., 2% πάνω από τη συναίνεση, ενώ τα ανακοινωθέντα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα €182 εκατ., 9% χαμηλότερα από τις προσδοκίες, κυρίως λόγω του κόστους €47 εκατ. για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, που αφορά περίπου 350 εργαζομένους και αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση €15 εκατ.

Citi: Καλό τρίμηνο με πιθανές μικρές αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις

Η Citi διατηρεί σύσταση αγοράς για την Alpha Bank και τιμή-στόχο €4,70, με αναμενόμενη συνολική απόδοση 37,4%, καθώς στην προσδοκώμενη άνοδο της μετοχής προστίθεται και μερισματική απόδοση 3,5%. Ο οίκος χαρακτηρίζει το τρίμηνο «solid start to the year», δηλαδή ένα στέρεο ξεκίνημα για τη χρονιά, εστιάζοντας στην υπεραπόδοση των προ προβλέψεων κερδών, τα οποία ήταν 5% υψηλότερα από τη συναίνεση χάρη στις προμήθειες και στα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις.

Για τη Citi, το βασικό θετικό στοιχείο ήταν οι προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν 3% σε τριμηνιαία βάση και 29% σε ετήσια βάση, στα €140 εκατ., υπερβαίνοντας τη συναίνεση κατά 11%. Η βελτίωση αποδίδεται στις ασφαλιστικές εργασίες, στην επενδυτική τραπεζική και στις προμήθειες που συνδέονται με επιχειρηματική πίστη. Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα, στα €416 εκατ., ήταν ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις, αυξημένο 1% σε τριμηνιαία και 5% σε ετήσια βάση, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επί του μέσου ενεργητικού παρέμεινε κοντά στο 2,15%.

Στα κεφάλαια, όμως, η Citi βλέπει τον βασικό αστερίσκο. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 υποχώρησε κατά 37 μονάδες βάσης στο 14,7%, χαμηλότερα από το 15,1% της συναίνεσης, λόγω ταχύτερης αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού. Παρ’ όλα αυτά, ο οίκος εκτιμά ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μικρές ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων της αγοράς, κυρίως στις προμήθειες.

JP Morgan: Μεικτή εικόνα αλλά επιβεβαίωση της επενδυτικής υπόθεσης

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης και τιμή-στόχο €4,40. Ο οίκος χαρακτηρίζει το τρίμηνο μεικτό, επειδή η ισχυρή εικόνα στις προμήθειες και η ανθεκτικότητα του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος αντισταθμίστηκαν από τη χαμηλότερη κεφαλαιακή θέση. Σημειώνει ότι τα υποκείμενα καθαρά κέρδη των €221 εκατ. ήταν 2% υψηλότερα τόσο από τη συναίνεση όσο και από τις δικές του εκτιμήσεις, ενώ το ανακοινωθέν αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από την εθελουσία και μικρότερα έκτακτα στοιχεία.

Η JP Morgan δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σύνθεση των εσόδων. Οι προμήθειες αντιστοιχούν πλέον στο 24% των λειτουργικών εσόδων, από 20% πριν από ένα χρόνο, στοιχείο που δείχνει πρόοδο στη διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα, χωρίς την επίδραση των εξαγορών, ήταν σταθερό σε τριμηνιαία βάση και αυξημένο 2% σε ετήσια βάση, πιο ήπια επίδοση σε σχέση με άλλες ελληνικές τράπεζες. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο συμπιέστηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 2,12%, με την τράπεζα να εμφανίζει δείκτη κόστους προς έσοδα 39%, εντός της καθοδήγησης.

Στην ποιότητα ενεργητικού, ο οίκος βλέπει θετικό το κόστος κινδύνου στις 44 μονάδες βάσης, μειωμένο κατά 14 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, ενώ τονίζει ότι το υποκείμενο κόστος κινδύνου στις 29 μονάδες βάσης ήταν το χαμηλότερο των τελευταίων πέντε τριμήνων. Ωστόσο, επισημαίνει ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αυξήθηκε στο 3,7% και η κάλυψη υποχώρησε στο 55% από 58%. Για τη JP Morgan, ο επόμενος σημαντικός καταλύτης είναι η ημέρα επενδυτών, όπου η διοίκηση θα δώσει τους μεσοπρόθεσμους στόχους.

Jefferies: H υψηλότερη τιμή στόχος και έμφαση στις προμήθειες

Η Jefferies, με τους Alexander Demetriou και Joseph Dickerson, διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο €4,85, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 38% από την τιμή των €3,51. Ο οίκος είναι από τους πιο θετικούς ως προς τη μετοχή και εστιάζει στη συνέχιση της ισχυρής δυναμικής των προμηθειών, οι οποίες ήταν 11% πάνω από τις εκτιμήσεις και αυξήθηκαν 29% σε ετήσια βάση.

Η Jefferies σημειώνει ότι η τράπεζα εμφάνισε κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη €221 εκατ., 2% υψηλότερα από τη συναίνεση, ενώ τα προ προβλέψεων κέρδη ήταν 5% υψηλότερα, λόγω εσόδων. Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα κινήθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και αυξήθηκε οριακά σε τριμηνιαία βάση, παρά την αρνητική ημερολογιακή επίπτωση των €9 εκατ. Η πιστωτική επέκταση επίσης κινήθηκε σύμφωνα με την καθοδήγηση, με καθαρή αύξηση δανείων €0,5 δισ. στο τρίμηνο.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο οίκος στα υπό διαχείριση κεφάλαια, τα οποία αυξήθηκαν στα €26,6 δισ., με ενίσχυση €4,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και με μία μεγάλη εισροή €5,8 δισ. στο πρώτο τρίμηνο. Για την Jefferies, αυτό επιβεβαιώνει ότι η Alpha Bank αποκτά πιο ισχυρό μη επιτοκιακό σκέλος εσόδων. Ο αστερίσκος παραμένει στα κεφάλαια, καθώς ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 στο 14,7% ήταν περίπου 40 μονάδες βάσης χαμηλότερος από τις προσδοκίες.

Deutsche Bank: Οι τάσεις είναι σε τροχιά αλλά λείπει ακόμη η νέα καθοδήγηση

Η Deutsche Bank διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμήστόχο €4,45. Ο οίκος χαρακτηρίζει το τρίμηνο ισχυρό σε επίπεδο δραστηριότητας, αλλά επιβαρυμένο από έκτακτα στοιχεία. Σημειώνει ότι τα καθαρά κέρδη των €182 εκατ. ήταν 9% χαμηλότερα από τη συναίνεση, αλλά η υποκείμενη εικόνα ήταν ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες και υποστηρίχθηκε από τις προμήθειες και τα έσοδα από συναλλαγές.

Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα ήταν σε γραμμή με τη συναίνεση, αυξημένο 1% σε τριμηνιαία και 5% σε ετήσια βάση, με στήριξη από τους όγκους δανείων και τα έσοδα από ομόλογα. Οι προμήθειες ξεπέρασαν τη συναίνεση κατά 11%, ενώ τα κέρδη από χρηματοοικονομικές συναλλαγές στα €26 εκατ. ήταν επίσης υψηλότερα από τις εκτιμήσεις. Στις προβλέψεις της, η μετοχή αποτιμάται με προσαρμοσμένο δείκτη τιμής προς κέρδη 7,9 φορές για το 2026 και 6,9 φορές για το 2027, ενώ ο δείκτης τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία εκτιμάται σε 0,9 φορές και 0,8 φορές αντίστοιχα.

Η συνολική εικόνα είναι ότι οι ξένοι οίκοι δεν αμφισβητούν τη βελτίωση της Alpha Bank, αλλά μεταφέρουν το βάρος της ανάλυσης από την απλή ανάκαμψη της κερδοφορίας στην ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την κεφαλαιακή αποδοτικότητα αυτής της ανάκαμψης. Η επιβεβαίωση του στόχου για κέρδη ανά μετοχή €0,40 το 2026 και διανομή 55% στηρίζει την επενδυτική υπόθεση, αλλά η αγορά θα περιμένει την ημέρα επενδυτών για να δει αν η τράπεζα μπορεί να μετατρέψει τη δυναμική των προμηθειών και της πιστωτικής επέκτασης σε υψηλότερη και πιο προβλέψιμη απόδοση για τους μετόχους.