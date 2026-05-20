Real Consulting: Στις 17 Αυγούστου η αποκοπή του μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 20 Μαΐου 2026 - 18:29

Η εταιρεία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ,σε συνέχεια της από 08.04.2026 ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου του Έτους 2026 , ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την Τροποποίησή του η οποία έχει ως ακολούθως:

  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : 26/06/2026
  • Αποκοπή μερίσματος: 17/08/2026
  • Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος : 18/8/2026
  • Έναρξη πληρωμής μερίσματος : 24/08/2026

Σημειώνεται ότι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης διανομής ή μη μερίσματος, το ύψος αυτού, καθώς και των σχετικών ημερομηνιών (αποκοπής, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης πληρωμής) είναι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει όλες τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

