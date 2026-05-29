Noval Property: Ένατη περίοδος εκτοκισμού πράσινου ομολόγου

Από την 04.06.2026 οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 9ου τοκομεριδίου.

Δημοσιεύθηκε: 29 Μαΐου 2026 - 21:11

Η Noval Property (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 06.12.2021 Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 9η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 08.12.2025 έως 08.06.2026, είναι η 05.06.2026.

Από την 04.06.2026 (ex-coupon date), οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ένατου (9ου ) τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ένατη (9η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €1,607,666.67 ήτοι ποσό €13.3972222222 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1,000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,65% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 120,000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Euronext Athens.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Euronext Securities Athens A.E.» την 08.06.2026.

