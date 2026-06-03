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Τράπεζα Πειραιώς: Στις 7 Αυγούστου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Το οικονομικό ημερολόγιο για την αποκοπή, καταγραφή και καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €494 εκατ. ήτοι €0,40 ανά μετοχή, προς τους μετόχους.

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 7 Αυγούστου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2026 - 18:28

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της ανακοίνωσης του οικονομικού ημερολογίου της στις 10 Μαρτίου 2026, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις επικαιροποιημένες ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου €494 εκατ. ήτοι €0,40 ανά μετοχή, προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Η επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και υπό την προϋπόθεση παρέλευσης προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης για τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου , σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ακολούθως, το επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο 2026 παρουσιάζεται παρακάτω:

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ανωτέρω ημερομηνίες, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στο επενδυτικό κοινό.

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