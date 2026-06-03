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Eurobank: Στις 15 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Στις 10 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του μερίσματος.

Eurobank: Στις 15 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2026 - 18:53

Σε συνέχεια της από  7 Μαΐου  2026 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:

Τέλος, σημειώνεται ότι: 

  • Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
  • Οι αναθεωρημένες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2026 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία. 

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